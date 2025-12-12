JT tyrimas: Venesuelos nacionalinė gvardija vykdė nusikaltimus žmoniškumui

Bolivaro nacionalinė gvardija (GNB) – karinės pajėgos, kurioms pavesta palaikyti viešąją tvarką, buvo viena iš pagrindinių institucijų, persekiojusių prezidento Nicolas Maduro oponentus, o tai yra nusikaltimas žmoniškumui, naujausioje ataskaitoje teigia JT nepriklausoma tarptautinė faktų dėl Venesuelos nustatymo misija.
„Per teisėsaugos operacijas protestų metu ir vykdydami tikslingą politinį persekiojimą nuo 2014 metų, GNB pareigūnai vykdė savavališką gyvybių atėmimą, savavališkus sulaikymus, lytinį smurtą ir smurtą lyties pagrindu, taip pat kankinimus ir kitokius žiaurius, nežmoniškus ar žeminančius veiksmus“, – teigė misija.
„Tai, kad šių pažeidimai tęsiasi, atspindi struktūrinius trūkumus Venesuelos atskaitomybės ir politinėje sistemoje, kurie dar labiau įtvirtino nebaudžiamumą“, – sakoma ataskaitoje.
Ji paskelbta tokiu metu, kai 2025 metų Nobelio taikos premijos laureatė Maria Corina Machado ketvirtadienį ketina kreiptis į pasaulį spaudos konferencijoje Osle. Tai kitą dieną po to, kai Venesuelos opozicijos lyderė jai nedalyvaujant buvo apdovanota šia prestižine premija, pranešė Norvegijos vyriausybė.
M. C. Machado, kuri Nobelio premiją laimėjo už pasipriešinimą N. Maduro valdžiai, nuo 2024 merų rugpjūčio slapstosi dėl grasinimų jos gyvybei.
Venesuelos saugumo pajėgos, įskaitant GNB ir policiją, nuolat kaltinamos pažeidimais, ypač slopinant opozicijos demonstracijas.
Jungtinės Valstijos, Europa ir daugelis Lotynų Amerikos šalių nepripažįsta 2024 metų rinkimų, kuriais N. Maduro užsitikrino trečią šešerių metų kadenciją, rezultatų.
Opozicija apkaltino N. Maduro rinkimų rezultatų klastojimu.
Faktų nustatymo misijos pirmininkė Marta Valinas sakė, kad pavyko užfiksuoti GNB vaidmenį jau daugiau nei dešimtmetį vykdant „sistemingas ir koordinuotas represijas prieš oponentus arba tuos, kas yra laikomi oponentais“.
„Palaužti aukas“
Ataskaitoje teigiama, kad N. Maduro vadovaujama labai centralizuota pavaldumo grandinė sudarė palankesnes sąlygas tokiems pažeidimams.
Misija teigia, kad per protestų pikus 2014, 2017, 2019 ir 2024 metais GNB naudojo perteklinę jėgą, įskaitant netinkamą mirtinų ginklų naudojimą.
Ataskaitoje taip pat minimi masiniai ir tiksliniai savavališki sulaikymai, fizinis smurtas sulaikymų metu, įrodymų klastojimas, kankinimai ir kitas netinkamas elgesys, seksualinis smurtas GNB objektuose, naudojamuose kaip laikini sulaikymo centrai.
„Tai dalis piktnaudžiavimo modelio, naudojamo aukoms bausti ir palaužti“, – sakė M. Valinas.
Tuo metu Venesuelos teismų sistema, kaip rašoma, ataskaitoje, atrodo nesugebanti arba nenorinti tirti tokių pažeidimų.
„Misija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad GNB pareigūnai įnešė esminį indėlį į tiriamus nusikaltimus, įskaitant savavališkus sulaikymus, kankinimus ir netinkamą elgesį, smurtą dėl lyties ir persekiojimą“, – sakė M. Valinas.
JT Žmogaus teisių taryba 2019-aisiais įsteigė minimą faktų nustatymo misiją ir pavedė jai įvertinti įtariamus žmogaus teisių pažeidimus, padarytus nuo 2014 metų.
Nuo 2013-ųjų daugiau nei septyni milijonai venesueliečių pabėgo iš šalies, siekdami išvengti ekonominės ir politinės krizės.
