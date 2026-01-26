„Gana Vašingtono nurodymų Venesuelos politikams, leiskite Venesuelos politikai išspręsti mūsų nesutarimus bei vidinius konfliktus, gana užsienio galių“, – kreipdamasi į naftos pramonės darbuotojus rytinėje Ansoategio valstijoje sakė D. Rodriguez.
Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų
2026-01-26 09:21
Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez sekmadienį pareiškė, kad jai jau gana nurodymų iš Vašingtono, turėdama omenyje Jungtinių Valstijų spaudimą, patiriamą po smūgių ir nuverstojo autokrato Nicolaso Maduro suėmimo.
Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų / Scanpix nuotr.
