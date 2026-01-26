 Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų

Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų

2026-01-26 09:21
BNS inf.

Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez sekmadienį pareiškė, kad jai jau gana nurodymų iš Vašingtono, turėdama omenyje Jungtinių Valstijų spaudimą, patiriamą po smūgių ir nuverstojo autokrato Nicolaso Maduro suėmimo.

Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų
Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Gana Vašingtono nurodymų Venesuelos politikams, leiskite Venesuelos politikai išspręsti mūsų nesutarimus bei vidinius konfliktus, gana užsienio galių“, – kreipdamasi į naftos pramonės darbuotojus rytinėje Ansoategio valstijoje sakė D. Rodriguez.

Šiame straipsnyje:
Venesuela
JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų