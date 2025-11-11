JT įspėja, kad milijonų pabėgėlių laukia žvarbi žiema

Pasak UNHCR atstovės Dominique Hyde, kadangi smarkiai sumažėjo Vokietijos, JAV ir daugybės kitų šalių teikiama pagalba, agentūros parama pabėgėliams šią žiemą bus „kur kas mažesnė“.
„Humanitariniai biudžetai siekia kritinę ribą, o mūsų žiemos parama šiais metais bus kur kas mažesnė“, – tvirtino D. Hyde ir kartu nurodė, kad šeimoms teks kęsti stingdantį šaltį be dalykų, kuriuos daugelis žmonių laiko „savaime suprantamais – be tinkamo stogo, apšiltinimo, šildymo, antklodžių, šiltų drabužių ar vaistų“.
UNHCR nori surinkti lėšų iš privačių donorų, kad galėtų kompensuoti dalį apkarpytos vyriausybių paramos. Agentūra paskelbė kvietimą aukoti; kampanijos tikslas – surinkti bent 35 mln. JAV dolerių (apie 30 mln. eurų). UNHCR pažymėjo, kad šie pinigai bus panaudoti subombarduotų namų remontui ir kitų statinių apšiltinimui, o šeimos gaus antklodžių ir pinigų vaistams ir karštam maistui.
Žieminiai drabužiai vienam pabėgėliui vaikui Moldovoje kainuoja 95 dolerius, nurodė agentūra. Už 30 dolerių vienai šeimai Afganistane būtų galima parūpinti tradicinę viryklę. Už 120 dolerių viena šeima Libane gali padaryti savo pastogę atsparią žiemai.
UNHCR teigė, kad bando padėti Ukrainos žmonėms, kurių laukia jau ketvirtoji karo žiema, taip pat daugiau nei 2 mln. afganistaniečių, kurie buvo priversti grįžti į tėvynę iš Pakistano ir Irano. Be to, UNHCR atkreipė dėmesį į padėtį, į kurią pateko sirai, grįžę į tėvynę po Basharo al Assado vyriausybės nuvertimo 2024 m. gruodį ir radę iš dalies sugriautus savo namus.
Anot UNHCR, Ukrainoje pagalbos reikia daugiau nei 12 mln. žmonių. Agentūra šiuo metu teikia paramą beveik 400 tūkst. žmonių, kurie sulaukia piniginių išmokų, šildytuvų, generatorių ir energijos kaupimo įrenginių.
„Rusijos atakos vis dažniau nukreipiamos į energetikos infrastruktūrą, o tai trikdo elektros, dujų ir vandens tiekimą“, – įspėjo UNHCR.
