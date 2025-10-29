„Prieš kurį laiką IDF (Izraelio kariuomenė) surengė tikslų smūgį Beit Lahijos rajone šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, taikydamasi į teroristinės infrastruktūros objektą, kuriame buvo laikomi ginklai ir aviacijos priemonės, skirtos panaudoti artėjančiam teroro išpuoliui prieš IDF karius ir Izraelio valstybę įvykdyti“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Izraelio kariuomenė sako smogusi ginklų sandėliui Gazos Ruože
2025-10-29 17:50
Izraelio kariuomenė pranešė, kad trečiadienį smogė ginklų sandėliui šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, praėjus kelioms valandoms po to, kai paskelbė atnaujinanti paliaubų vykdymą po naktinių smūgių bangos.
Izraelio kariuomenė sako smogusi ginklų sandėliui Gazos Ruože / Scanpix nuotr.
