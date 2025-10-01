 Italijoje toliau plinta čikungunijos virusas

2025-10-03 16:19
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Italijoje toliau plinta tam tikrų uodų pernešamas čikungunijos virusas. Šalies institucijos šiais metais jau registravo 364 ligos atvejus, rodo nacionalinio sveikatos instituto ISS duomenys. Didžioji dalis infekcijų nustatyta turistų pamėgtuose Emilija Romanijos ir Veneto regionuose.

Italijoje toliau plinta čikungunijos virusas / Scanpix nuotr.

ISS teigimu, daugumoje atvejų tai vietiniai užsikrėtimo atvejai, t. y. infekcijos, kurios nesiejamos su užsienio kelionėmis. 41 užsikrėtusieji virusu grįžo iš užsienio.

Čikungunijos virusą daugiausiai platina Azijos tigriniai uodai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, jų jau nustatyta 16 Europos šalių.

Dažniausiai virusas pasireiškia Azijoje, Afrikoje ir Amerikoje. Jis sukelia to paties pavadinimo karštinę, kurios simptomai panašūs į gripo – aukšta temperatūra, galvos ir galūnių skausmai.

