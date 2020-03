Italijoje per parą nuo koronaviruso mirė 475 žmonės

Lyginant su ankstesne para, mirusiųjų skaičius padidėjo 19 proc. Be to, per pastarąją parą užfiksuotas mirusiųjų skaičius yra didžiausias iki šiol per vieną parą Italijoje užfiksuotas mirusių nuo koronaviruso skaičius.

Remiantis paskelbtais duomenimis, šalyje užsikrėtusiųjų skaičius per parą padidėjo maždaug 13 proc., nuo 31 506 iki 35 713.

2 257 žmonės šiuo metu gydomi intensyvios terapijos skyriuose.

Italija yra labiausiai nuo koronaviruso sukeltos ligos Covid-19 nukentėjusi Europos šalis. Joje itin didelis mirtingumas – 8,3 proc.

Smarkiausiai paveiktu Italijos regionu išlieka Lombardija – 17 713 užsikrėtimo atvejų ir 1 959 mirtys.