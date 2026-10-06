Per išpuolį peiliu Stambulo mokykloje sužeistos aštuonios moksleivės

Incidentas įvyko apie 8 val. 40 min. vietos (ir Lietuvos) laiku šiaurės vakarinėje miesto dalyje esančio Bašakšechiro rajono mokykloje.
Įtariamąją, kuri, kaip teigiama, yra 15 metų dešimtokė iš kitos mokyklos, policija sulaikė.
Socialiniame tinkle „X“ sveikatos apsaugos ministras Kemalis Memisoglu rašė, kad ligoninėje gydomi „aštuoni per incidentą sužeisti asmenys – vieno būklė kritinė, o dviejų – vidutinio sunkumo ar sunki“.
Stambulo gubernatorius Davutas Gulas žurnalistams sakė, kad mokyklinę uniformą vilkinti užpuolikė merginas badė nesirinkdama aukų.
„Penkios moksleivės patyrė lengvų sužeidimų; tikėtina, kad jos bus išrašytos dar šiandien. Dviejų būklė sunki. Viena šiuo metu operuojama“, – nurodė D. Gulas.
„Išpuolį įvykdžiusi mokinė gyvena tame pačiame rajone, bet lanko kitą mokyklą. Ji įėjo į patalpas vilkėdama mokyklinę uniformą ir nesirinkdama badė vaikus.“
Bašakšechiro rajono vadovas Cemilis Ozguras Onegi nurodė, kad nukentėjo septyni asmenys: „Septynios mokinės buvo sužeistos per peiliu ginkluotos F. M., 10 klasės mokinės iš kito rajono gimnazijos, išpuolį.“
Praėjusį mėnesį vakarinėje Turkijos dalyje prie mokyklos šaudęs paauglys sužeidė 11 mokinių, kurių trys patyrė sunkių sužalojimų. Įtariamasis vėliau buvo sulaikytas.
Balandį pietinėje Turkijos dalyje dvi dienas iš eilės įvyko du paauglių šaudymai, kurie sukrėtė šalį ir sukėlė visuomenės susirūpinimą dėl saugumo Turkijos mokyklose.
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