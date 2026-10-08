 Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlusi iškeldinta pensininkė

Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlusi iškeldinta pensininkė

2026-10-08 06:41
BNS inf.

Pensininkų ir nuomininkų teisių sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais.

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<span>Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlusi iškeldinta pensininkė</span>
Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlusi iškeldinta pensininkė / Asociatyvi magnific nuotr.

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„Su liūdesiu pranešame, kad šiandien mirė Maricarmen“, – pareiškime apie Maricarmen Abascal (Marikarmen Abaskal) nurodė Madrido nuomininkų sąjunga ir pridūrė, kad jos kova tapo „lūžio tašku šios šalies istorijoje“.

M. Abascal Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 diena, kai buvo išnešta neštuvais iš savo ilgalaikių namų Madride po to, kai butą valdanti nekilnojamojo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą.

Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta.

Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemones dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratęsimą.

Tačiau praėjusią savaitę parlamentui šias priemones atmetus, socialistų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) paskelbė pirmalaikius rinkimus lapkričio 29 dieną, kuriuose būsto klausimas bus viena svarbiausių temų.

„Diskusijos dėl būsto atsidūrė dėmesio centre, tačiau kaina, sumokėta siekiant šio tikslo, buvo per didelė“, – apie rinkimus, kurie iš pradžių buvo numatyti 2027 metais, pareiškė nuomininkų sąjunga.

Po iškeldinimo M. Abascal dėl išsekimo buvo paguldyta į ligoninę, tačiau vėliau buvo pasiektas susitarimas su butą valdžiusia bendrove, leisiantis jai sugrįžti į namus.

„Šis sprendimas priimtas per vėlai. Visiškai išvengiama situacija po kankinančio proceso“, – pridūrė nuomininkų sąjunga.

Šiame straipsnyje:
Maricarmen
Ispanija
protestai
nuomojami būstai
iškeldinta pensininkė

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