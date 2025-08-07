Tailandas ir Kambodža sutarė pratęsti taikos sutartį

Per konfliktą, kuris baigėsi praėjusios savaitės antradienį ir kuris užvirė, kai jau seniai vykstantis ginčas dėl pasienyje esančių šventyklų peraugo į smurtą, žuvo mažiausiai 43 žmonės.
Paliaubos buvo sudarytos po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos tarpininkų grupės įtikinėjimų, tarpininkaujant Malaizijos ministrui pirmininkui Anwarui Ibrahimui, kurio šalis pirmininkauja regioniniam blokui ASEAN.
Pagal susitarimą buvo nutraukta ugnis, po to buvo surengtas konkuruojančių regioninių vadų susitikimas, o gynybos pareigūnai Kvala Lumpūre tris dienas vedė derybas, kurios ketvirtadienį baigėsi bendru pareiškimu. Jame sakoma, kad „abi pusės sutinka su paliaubomis, apimančiomis visų tipų ginklus, įskaitant išpuolius prieš civilius ir civilinius objektus bei abiejų pusių karinius taikinius, visais atvejais ir visose teritorijose“.
Pirmosiomis paliaubų dienomis Tailandas ir Kambodža apkaltino vieną kitą pažeidus susitarimą, tačiau susirėmimai greitai aprimo. Bendrame pareiškime, kurį pasirašė Tailando gynybos ministro pavaduotojas Nattaphonas Narkphanitas ir Kambodžos gynybos ministras Tea Seiha, teigiama, kad šalys susitarė tęsti karių judėjimo ir patruliavimo pasienyje įšaldymą.
Pareiškime numatoma per mėnesį surengti dar vieną susitikimą ir pažymima, kad abi pusės taip pat „susitars susilaikyti nuo klaidingos informacijos ar melagienų skleidimo, jog deeskaluotų įtampą“.
Pretenzijas į ginčijamas šventyklas reiškia abi šalys, nes Kambodžos kolonijiniai administratoriai prancūzai 1907 m. nustatė neaiškią ribą. Praėjusį mėnesį kilę susirėmimai buvo kruviniausi šiame regione per daugiau nei dešimtmetį; abiejose sienos pusėse daugiau nei 300 000 žmonių buvo priversti bėgti iš mūšio zonų.
