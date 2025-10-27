Graikijoje žiauriai sumušta lietuvė – aiškėja daugiau detalių

Kaip pranešė leidinys tovima.com, 40-metė tebėra kritinės būklės, jai atlikta intubacija Raudonojo Kryžiaus ligoninėje.
Policijos teigimu, 50 metų įtariamasis iš pradžių bandė suklaidinti valdžios institucijas – vyras tikino, kad rado savo partnerę kruviną namuose. Tačiau tiesa greitai išaiškėjo, kai 4-metis poros sūnus pareigūnams pasakė: „Tėtis sumušė mamą“.
Privataus darželio, atsakingo už vaikų paėmimą, direktorius „Star TV“ kanalui pasakojo: „Viduje buvo daug kraujo. Vyresnysis vaikas pasakė: „Žiūrėkite, žiūrėkite, viskas raudona“.
Vyrui taip pat pareikšti kaltinimai dėl nepilnamečio kūno sužalojimo. Jis greičiausiai sužeidė vieną iš savo vaikų.
Šaltinis, artimas porai, atskleidė daugiau detalių apie šeimos dinamiką.
„Ji buvo matoma kaip rusė kaimynystėje. Kadangi ji buvo kilusi iš Lietuvos, užsienietė“, – thetoc.gr sakė šaltinis.
Pranešama, kad įtariamasis ir anksčiau turėjo problemų su žmona ir vaikais.
„Jis buvo ekscentriškas. Pasižymėjo keistu elgesiu vaikų atžvilgiu. Jis nebuvo labai artimas savo vaikams, labai pykdavo ant vaikų, kai šie sukeldavo triukšmą, ir ant jos, kai viskas klostydavosi ne pagal jo norus“, – teigė šaltinis.
Du mažamečiai vaikai buvo paimti iš namų ir dabar jais rūpinasi socialiniai darbuotojai.
Anot policijos šaltinių, vyras 2023 m. buvo suimtas už smurtą artimoje aplinkoje prieš tą pačią moterį.
(be temos)