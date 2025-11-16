Ukraina ir Graikija pasirašė dujų tiekimo susitarimą

Sekmadienį Atėnuose lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Vienas šaltinis nurodė, kad sandoris tarp Graikijos nacionalinės dujų bendrovės „DEPA Commercial“ ir Ukrainos valstybinės dujų bendrovės „Naftogaz“ „yra esminis indėlis į regiono saugumą ir energetinį atsparumą“.
Bendrame dviejų valstybių pareiškime teigiama, kad šis susitarimas „yra svarbus žingsnis stiprinant regioninį bendradarbiavimą energetikos srityje ir Europos energetinį saugumą“.
Susitarimas, kuris buvo pasirašytas dalyvaujant abiem valstybių lyderiams ir naujajai JAV ambasadorei Graikijoje Kimberly Guilfoyle (Kimberli Guilfoil), leis paremti Ukrainą sunkią žiemą, sakė graikų premjeras Kiriakas Micotakis (Kyriakos Mitsotakis) ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Mūsų šalių santykiai įgauna naują svarbų matmenį – tai nauja saugi energetinė arterija, besidriekianti iš pietų į šiaurę, nuo Graikijos iki Ukrainos“, – sakė K. Micotakis.
Ukrainos prezidentas padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) „už tai, kad galėsime gauti gamtinių dujų ne tik iš Graikijos, bet ir per Graikiją“.
V. Zelenskis, kuris turi vykti į Prancūziją ir Ispaniją aptarti gynybos ir energetikos klausimų, sakė, kad žiema Ukrainai kelia didžiulį iššūkį.
„Žiema po Rusijos dronais ir raketomis, po kasdienėmis atakomis“, – pabrėžė jis per susitikimą su Graikijos prezidentu Konstantinu Tasoulu (Konstantinos Tasoulas).
V. Zelenskio vizitas, pirmasis jo vizitas Graikijoje nuo 2023 metų, įvyko po neseniai paskelbtų pranešimų apie didelius JAV remiamus energetikos projektus šioje šalyje.
Šia proga K. Micotakis Graikiją pavadino „natūraliais vartais amerikiečių suskystintosioms gamtinėms dujoms, kurios regione pakeis rusiškas dujas“.
Neseniai pradėjęs veikti Graikiją ir Bulgariją jungiantis Transadrijos dujotiekis suteikė šaliai galimybę prisidėti prie vertikalaus koridoriaus Bulgarijos, Rumunijos, Moldovos, Ukrainos, Vengrijos ir Slovakijos link.
Sandėliavimo infrastruktūros atidarymas Aleksandrupolio uoste, esančiame netoli Graikijos ir Turkijos sienos, į kurį atgabenamos amerikietiškos suskystintos gamtinės dujos, taip pat padėjo pakenkti Rusijos rinkai regione.
Pastarosiomis dienomis Ukrainos energetikos sektorius smarkiai nukentėjo nuo Rusijos raketų ir bepiločių lėktuvų smūgių, dėl kurių didžioji Ukrainos dalis paskendo tamsoje.