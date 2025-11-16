Per Europą praslinko siaubinga audra

Su šaknimis išrauti medžiai, išdaužyti automobilių stiklai, lyg kortų nameliai sugriuvę kemperiai – taip atrodo kai kurios Portugalijos gyvenvietės šiuo metu. Iš viso audra Klaudija pareikalavo trijų gyvybių, tačiau dar keliasdešimt žmonių sužeisti.
„Stovyklavietėje nukentėjo šeši žmonės, iš jų penki sužeisti ir, deja, vienas žmogus nuo sužalojimų mirė“, – pasakojo Algarvės regiono komendantas Vitor Vaz Pinto.
Anksčiau gelbėtojai užtvindytame name rado vyresnio amžiaus poros kūnus. Panašu, kad naktį pakilus vandens lygiui jie miegojo ir negalėjo pabėgti.
„Tai buvo ekstremalus reiškinys, kaip mini tornadas, kuris sunaikino kai kuriuos stovyklavietės namelius. Orai artimiausiu metu turėtų aprimti, bet kol kas raginame žmones imtis atsargumo priemonių“, – teigė Vitor Vaz Pinto.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Jungtinėje Karalystėje, Monmuto mieste ir aplinkinėse vietovėse pietryčių Velse, vos per naktį iškrito mėnesio kritulių kiekis.
„Tai prasidėjo apie 2 val. nakties. Pamatėme, kad vanduo sparčiai kyla. Nepadėjo net barjerai, nes vanduo perbėgo per juos. Vėliau atvyko gelbėtojai ir mus evakavo“, – pasakojo parduotuvės savininkė Sophie Wareing.
Vietovės gyventojai buvo priversti palikti namus. Lietus liovėsi ir žmonės pradėjo tvarkytis, tačiau audros Klaudija padaryta žala dar nėra apskaičiuota.
„Padariniai gali būti siaubingi. Tai gali sugriauti visą ūkį, pavyzdžiui, lemti gyvulių ir dirbamos žemės praradimą“, – komentavo ūkininkas Henry Eynon.
Dėl apsemtų kelių sutriko ir susisiekimas, o kai kur nutrūko elektros tiekimas. Be to, sinoptikai žada, kad artimiausiu metu į Jungtinę Karalystę ateis žiema – temperatūra kris iki 7 laipsnių šalčio, kai kur iškris ir sniego.
