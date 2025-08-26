Estijoje vietos ūkininkas aptiko Ukrainos drono nuolaužų

Pasak Vidaus saugumo tarnybos (VST) generalinio direktoriaus Margo Pallosono (Margo Palosono), pirmadienį apie 15 val. vietos gyventojas paskambino pagalbos numeriu ir pranešė, kad pietų Estijoje esančio Vertsjervo ežero apylinkėse rado atakos drono nuolaužų.
Per spaudos konferenciją jis pranešė, kad per incidentą niekas nenukentėjo.
VST teigimu, dronas Estijos teritorijoje, apie 75 km nuo sienos su Rusija, nukrito sekmadienio rytą, apie 4–5 valandą.
„Remiantis preliminaria informacija, turime pagrindo manyti, kad tai gali būti Ukrainos dronas, kuris buvo nukreiptas į Rusijos taikinius, tačiau jį Rusija nukreipė nuo kurso naudodama GPS trikdymą ir kitas elektronines priemones, ir jis atsidūrė Estijoje“, – sakė M. Pallosonas.
Jis pridūrė, kad tai buvo karinis dronas su prie jo pritvirtintais sprogmenimis, be kita ko, jis sprogo.
„Jei dronas būtų rėžęsis į gyvenamąjį pastatą, jis būtų padaręs didelę žalą“, – sakė M. Pallosonas.
Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė, kad Rusija jau seniai naudoja GPS signalų trikdymą, kad sutrikdytų oro ir jūrų eismą regione.
Pasak gynybos ministro Hanno Pevkuro (Hano Pevkuro), objektus, skrendančius aukščiau nei 300 metrų, gali aptikti Estijos gynybos pajėgų oro erdvės stebėjimo centras, o objektus, skrendančius žemiau, – Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA).
Vidaus reikalų ministras Igoris Taro pridūrė, kad PPA stebi išorinę sieną su Rusija, o stebėjimas radarais taip pat vykdomas per visą vandens telkinių ilgį.
„Pagrindinis poreikis yra stebėti vandens telkinius. Tai yra ir priežastis, kodėl daug kalbėjome apie dronų sienos plėtros poreikį, kad galėtume padidinti kontrolės pajėgumus pasienyje ir stebėti vidaus vandenis“, – sakė I. Taro.
Su Rusija ir Ukraina besiribojančios šalys ne kartą pranešė apie dronus, įskriejusius iš kaimynių teritorijų.
Praėjusią savaitę lenkų gynybos ministras pasmerkė tai, ką pavadino Rusijos provokacija Varšuvos ir NATO atžvilgiu, kai rusų dronas nukrito ir sprogo lauke rytų Lenkijoje Aukų tas incidentas nepareikalavo.
Varšuva pažymėjo, kad incidentų, susijusių su dronais, taip pat buvo Rumunijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, o oro erdvės pažeidimai vyksta „beveik visose NATO šalyse, ypač Skandinavijoje, Baltijos šalyse, taip pat Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje“.
2022 metų lapkritį du civiliai žuvo, kai Ukrainos oro gynybos raketa nukrito Lenkijos Pševoduvo kaime netoli sienos.