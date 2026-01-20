Lietuva Rusijai reiškia griežtą protestą dėl masinės oro atakos prieš Ukrainą

„Notoje pabrėžiama, kad tokie nepateisinami Rusijos karinių pajėgų veiksmai, kurių metu nukenčia civiliai gyventojai ir šalies infrastruktūra, šiurkščiai pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normas ir yra karo nusikaltimai“, – rašoma URM išplatintame pranešime.
„Lietuvos Respublika reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą“, – teigiama jame.
Pasak ministerijos, per šį išpuolį buvo paleista ne mažiau kaip trys šimtai įvairių tipų tolimojo nuotolio dronų, dešimtys sparnuotųjų ir balistinių raketų. Dėl padarytos žalos Kyjivo ir dar šešių sričių gyventojai susidūrė su reikšmingais elektros, vandens ir šilumos tiekimo sutrikimais.
URM taip pat pabrėžia, kad už karo nusikaltimus netaikomas senaties terminas jų užsakovams ir vykdytojams patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Kaip rašė BNS, nuo pat invazijos pradžios Rusija atakuoja Ukrainos energetikos sistemą. Kyjivo teigimu, taip siekiama palaužti kovinę dvasią ir susilpninti ukrainiečių pasipriešinimą.
Per naktinę Rusijos oro ataką tūkstančiai gyvenamųjų namų Kyjive liko be šildymo ir vandens, lauke spaudžiant 14 laipsnių šalčiui, o sostinei ir toliau kenčiant nuo smūgių, išvedusių iš rikiuotės gyvybiškai svarbias komunalines paslaugas.
Šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad Rusijos pajėgos atakavo energetikos infrastruktūrą mažiausiai septyniuose regionuose, ir paragino Ukrainos sąjungininkes sustiprinti jos oro gynybos sistemas.
Ataka surengta praėjus maždaug 10 dienų po didžiausio Rusijos smūgio Kyjivo energetikos tinklui nuo invazijos pradžios.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, reaguodamas į pastarąją ataką, paragino Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) apsvarstyti galimybę išduoti naujus tarptautinius arešto orderius atsakingiems asmenims.
Šis teismas dėl smūgių Ukrainos energetikos tinklui yra išdavęs arešto orderius dviem aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnams. TBT teigimu, tai yra karo nusikaltimas, nes taip siekiama daryti žalą Ukrainos civiliams gyventojams.