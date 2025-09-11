 „El Pais“: ES vadovai mano, kad karas Ukrainoje truks dar mažiausiai dvejus metus

2025-09-11 21:46
Jūras Barauskas (ELTA)

Karas Ukrainoje gali užsitęsti dar mažiausiai dvejus metus – tokią nuomonę duodama interviu Ispanijos žiniasklaidai išsakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams Kaja Kallas, pranešė Ispanijos dienraštis „El Pais“, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „Unian“.

„K. Kallas nėra pernelyg optimistiškai nusiteikusi dėl karo Ukrainoje – ji mano, kad „liko mažiausiai dveji metai konflikto“, – rašo leidinys, išsamesnių citatų nepateikdamas.

„El Pais“ taip pat praneša, kad „Strasbūro kuluaruose“ manoma, kad Rusijos ir Ukrainos karas atsidūrė aklavietėje. Politikams nerimą kelia tai, kad Rusija „darosi vis drąsesnė“ – tai rodo vakarykštis išpuolis prieš Lenkiją.

„Apklausti šaltiniai prognozuoja, kad karas tęsis tol, kol pasikeis abiejų šalių vadovai“, – rašo „El Pais“.

 

 

