Ekvadore per neramumus žuvo vienas protestuotojas, įkaitais paimta 17 karių

Įtampa šalyje smarkiai išaugo dėl padidėjusių degalų kainų.
Didžiausia šalies autochtonų teisių gynimo organizacija CONAIE sušaukė neribotos trukmės nacionalinį streiką išreiškiant nepritarimą dešiniojo sparno prezidento Danielio Noboa sprendimui sumažinti subsidijas degalams. Dėl šio žingsnio dyzelino kaina pašoko nuo 48 JAV centų (41 eurocento) iki 74 JAV centų (63 eurocentų) už litrą.
CONAIE paskelbė, kad į autochtonų bendruomenės narį Efrainą Fuerezą (Efrainą Fueresą) buvo šauta tris kartus ir kad šis 46 metų vyras mirė ligoninėje Kotakačyje, esančiame už maždaug 100 km į šiaurę nuo sostinės Kito.
Ekvadoro policija ir ginkluotosios pajėgos šių kaltinimų nekomentavo.
CONAIE socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše matyti kariai, spardantys du ant žemės gulinčius vyrus, kurių vienas atrodo sužeistas, o kitas – bandantis pirmajam padėti.
„Mūsų nuomone, atsakingas Danielis Noboa; reikalaujame tuojau pat atlikti tyrimą ir įvykdyti teisingumą dėl Efraino ir jo bendruomenės“, – pareiškė organizacija.
Vėliau sekmadienį Ekvadoro ginkluotosios pajėgos tame pačiame mieste apkaltino protestuotojus sužeidus 12 karių ir paėmus įkaitais 17 kitų ginkluotųjų pajėgų narių.
Šie kariai saugojo maisto vilkstinę, kai juos „iš pasalų užpuolė teroristų grupės, kurios infiltravosi Kotakačyje“, tinkle „X“ parašė kariuomenė.
Ji taip pat paskelbė kruvinų karių vaizdus ir įrašą, kuriame matyti, kaip keliolika žmonių apsupa ir užpuola uniformuotą vyrą. Kai kurie užpuolikai buvo apginklavę lazdomis, o puolamas vyras sakė: „Nemuškite manęs.“
Ekonomikos ir socialinės įtraukties ministrė Zaida Rovira (Saida Rovira) incidentą pavadino „bailia pasala, surengta nusikalstamų grupuočių, teroristų, užpuolusių mūsų ginkluotąsias pajėgas“.
Reaguodamas į protestus D. Noboa rugsėjo 16 dieną paskelbė nepaprastąją padėtį aštuoniose iš 24 šalies provincijų ir naktinę komendanto valandą penkiose jų.
Prezidentas tvirtina, kad už demonstracijų stovi Venesuelos nusikalstama gauja „Tren de Aragua“, ir įspėjo, kad įstatymus pažeidžiantys protestuotojai „bus apkaltinti terorizmu ir keliaus į kalėjimą 30-čiai metų“.
CONAIE vadovavo smurtinėms demonstracijoms, nuo 1997 iki 2005 metų nuvertusioms tris prezidentus.
Protestuotojai metė iššūkį D. Noboa administracijai blokuodami kelius ir tiesiogiai susiremdami su saugumo pajėgomis.
Dešimtys demonstrantų buvo sulaikyti.
Žmogaus teisių grupė INREDH pasmerkė „letalų ir neteisėtą jėgos panaudojimą“ E. Fuerezo atveju.
Ekvadoro prokuratūra sakė, kad pradės tyrimą dėl šios „įtariamos mirties“.
Autochtonai sudaro beveik 8 proc. Ekvadoro gyventojų, kurių iš viso yra 17 milijonų, rodo vėliausias gyventojų surašymas.
Tačiau šios bendruomenės lyderiai sako, kad iš tikrųjų autochtonai sudaro daug didesnę šalies gyventojų dalį – iki 25 procentų.
