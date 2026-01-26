Du traukiniai rėžėsi į automobilį, šimtai žmonių evakuoti

Pasak vietos valdžios institucijų, sekmadienio popietę automobilis „Ford Focus“ sugedo geležinkelio pervažoje Blonio mieste, įsikūrusiame netoli Varšuvos.
Į įvykio vietą skubiai atvykusi policija ir „kartu su automobilio vairuotoju ir keleiviais bandė nustumti automobilį nuo bėgių, bet jiems nepavyko“, Lenkijos spaudos agentūrai sakė vietos policijos atstovė spaudai Ewelina Gromek-Oćwieja.
„Tada į automobilį rėžėsi tarpmiestinis traukinys, važiavęs iš Ščecino į Žešuvą. Automobilis buvo nustumtas ant antros bėgių juostos, kurioje į jį rėžėsi kitas tarpmiestinis traukinys, važiavęs iš Varšuvos į Berlyną“, – pridūrė ji.
Pranešimų apie sužeistuosius nėra, vairuotojas ir keleiviai buvo išlipę iš automobilio. Apie 400 keleivių iš pirmojo traukinio ir apie 200 iš antrojo buvo saugiai evakuoti. Evakuoti traukinių keleiviai buvo nuvežti į artimiausias stotis, iš kurių tęsė kelionę.
Po susidūrimų kilo gaisras, kuris apėmė vagoną ir dalį vieno traukinio, sugadino geležinkelio infrastruktūrą.
Pirmadienį pranešta, kad geležinkelio paslaugos šioje teritorijoje tebėra sutrikusios. Mazovijos Ožaruvo–Blonio ruožas lieka uždarytas, traukiniai važiuoja tik viena bėgių linija.
Naujausi komentarai