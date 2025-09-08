Drama Naujojoje Zelandijoje: policija nušovė tėvą, ketverius metus besislapsčiusį su vaikais

Tomas Phillipsas (Tomas Fillipsas), 2021 metų pabaigoje po nesutarimų su buvusia partnere pabėgęs su trimis vaikais, buvo nušautas kalvotame Šiaurės salos Vaikato regione.
T. Phillipso istorija domino visą Naująją Zelandiją, ypač Marokopos miestą, kur, kaip manoma, jis slapstėsi.
Beveik ketverius metus pareigūnams nepavyko sugauti šio vyro, nors T. Phillipsas ne kartą buvo pastebėtas viešumoje, įskaitant praėjusį mėnesį jo ir vaikų įvykdytą parduotuvės apiplėšimą, kurį užfiksavo vaizdo kameros.
Įsilaužimas
Tačiau pirmadienį policija nurodė, kad T. Phillipsas pašovė policininką ir pats žuvo per susišaudymą su pareigūnais. Policija buvo iškviesta dėl įtariamo įsilaužimo.
Naujosios Zelandijos policijos komisaro pavaduotojos pareigas einanti Jill Rogers (Džil Rodžers) sakė, incidento metu pašautas pareigūnas buvo nuvežtas į ligoninę ir operuotas.
„Dienraščio „Waikato Times“ darytose įvykio vietos nuotraukose užfiksuotas T. Phillipsas ir už kelių metrų nuo jo griovyje gulintis šautuvas.
Pareigūnų automobiliuose matyti kelios kulkų skylės.
Pranešama, kad per pirmadienio incidentą vienas iš T. Phillipso vaikų buvo su juo.
Po visą dieną trukusių paieškų kiti du vaikai buvo rasti atokioje vietovėje apie 16.30 val. vietos (7.30 val. Lietuvos) laiku.
„Žinoti, kad vaikai yra saugūs ir dabar, praėjus beveik ketveriems metams, jais rūpinamasi, yra didžiulis palengvėjimas“, – nurodė J. Rogers.
Trys vaikai, kuriems, kaip manoma, yra 9, 10 ir 12 metų, nenukentėjo.
Vaikų paieškoje dalyvavo apie 50 policijos pareigūnų, kai kurie iš jų buvo ginkluoti.
„Nekantriai laukiame“
Du policijos pareigūnai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AFP sakė, kad valdžios institucijos jau seniai baiminosi, jog T. Phillipso istorija vieną dieną baigsis susišaudymu.
Policija mano, kad T. Phillipsui slapstytis padėjo keli žmonės, kurie suteikė jam maisto ir pastogę.
Policija gaudydavo pavienius pranešimus apie vaikų sveikatą ir dėl jų saugumo nusprendė nevykdyti visapusiškos paieškos.
Pareigūnų manymu, pastarosiomis savaitėmis paramos T. Phillipsui tinklas galėjo sutrikti ir dėl to vyras įvykdė kelias įžūlesnes vagystes.
Policija įtaria, kad nuo tada, kai 2021-ųjų pabaigoje T. Phillipsas pradėjo slapstytis, jis įvykdė kelis nusikaltimus sunkinančiomis aplinkybėmis ir neteisėtai laikė šaunamąjį ginklą.
Vaikų motina Cat (Ket) sakė, kad jai palengvėjo išgirdus apie šios dramos pabaigą.
„Vaikų labai trūko kiekvieną dieną beveik ketverius metus, ir mes nekantriai, su meile ir rūpesčiu laukiame jų sugrįžtant namo, – sakė ji nacionalinei televizijai RNZ. – Kartu esame nuliūdinti to, kaip šiandien klostėsi įvykiai.“
Moteris paprašė gerbti jos šeimos privatumą, kol vaikai vėl integruosis į „stabilią ir meilės kupiną aplinką“.
