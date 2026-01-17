Rudokas apie norą turėti dar daugiau vaikų: kažkada tas fabrikėlis užsidarys, bet kodėl dabar?

Vaidmenų, kuriuos scenoje ar ekrane teko įkūnyti R. Rudokui, suskaičiuoti būtų sunku. Visgi šiandien svarbiausiu savo gyvenimo vaidmeniu jis vadina tėvystę. Dvi Ramūno dukros iš pirmosios santuokos, Milda ir Patricija, jau suaugusios ir gyvena savo savarankiškus gyvenimus. Tuo metu du sūnūs, dešimties Rojus ir septynerių Raidas, dažni aktoriaus palydovai. Todėl ir į LNK laidos „Bus visko“ filmavimą jis atvyko ne vienas, o su vyriška Rudokų kompanija: „Tėtis gali būti ir griežtas, ir labai geras, ir juokingas, ir meilus. Sekmadienį turime tradiciją, kai su berniukais važiuojame į kartingus treniruotis. Važiuoja vyrai tikrai labai gerai. Vyresnysis visada pirmas atvažiuoja ir didelio būrio suaugusių ir vaikų. Su jais daug laiko leidžiame. Visą dėmesį ir noriu, ir galiu, ir privalau skirti jiems.“
Nors iki šiol jam dažnai klijuojama lietuviškojo Kazanovos etiketė vyras atviras – jo gyvenime atsiradus Justinai, kitų moterų pats tiesiog nebemato.
„Pagaliau suradau! Pagaliau, likimas surado, suvedė, sulipdė su žmogumi, su kuriuo norisi keistis ir nebūti tokiu arogantišku šikniumi, nebūti tokiu vienapusiškai tik į save žiūrinčiu ar sau naudos ieškančiu, siekiančiu. Norisi šlifuoti kampus, būti geresniu“, – apie santuoką, apvertusią jo gyvenimą, su grožio specialiste Justina pasakojo Ramūnas.
Dabar Ramūnas atrodo surimtėjęs ir ne veltui vis dažniau sau kelia egzistencinius klausimus. Dar praėjusiais metais jis nusprendė atsitraukti nuo režisūros ir vėl pilna koja grįžti į aktorystę. Šio naujo etapo atskaitos tašku tapo rudenį Kauno valstybinėje filharmonijoje pristatytas jo mono spektaklis „Kiek vertas aš?“, kuris privertė atsigręžti ir į savo praeitį, įvertinti dabartį bei pažvelgti į ateitį: „Aš kalbu savo naujame darbe apie tai, kiek iš tikrųjų šiais laikais vertas žmogus, neturintis 20 tūkstančių sekėjų. Mes jau įpratę sakyti, kad jeigu tu neturi 20 tūkstančių, tai praktiškai esi niekas. Tavęs nėra!“
Kita R. Rudoko pusė – apie meilę žmonai, tėvystę, žinomumo kainą, jaunystės paslaptis ir kodėl jis savęs anūkams niekada neleistų vadinti seneliu? Be to, aktorius pasidalins ir dar niekur viešumoje nerodytomis savo jaunystės nuotraukomis. Atviras pasakojimas – šį šeštadienį, 17.30 val., laidoje „Bus visko“ per LNK.
Naujausi komentarai