Donaldas Trumpas teigia pasiuntęs „Hamas“ „paskutinį įspėjimą“ dėl įkaitų išlaisvinimo

„Izraeliečiai sutiko su mano sąlygomis. Atėjo laikas ir „Hamas“ sutikti. Aš įspėjau „Hamas“ apie nepriėmimo pasekmes. Tai mano paskutinis įspėjimas“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė D. Trumpas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Netrukus į D. Trumpo teiginius sureagavo „Hamas“ ir paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, jog grupuotė yra pasirengusi „nedelsiant sėsti prie derybų stalo“, atsižvelgdama į tai, ką pavadino „kai kuriomis Amerikos pusės idėjomis, kuriomis siekiama sudaryti paliaubų susitarimą“.
JAV naujienų portalas „Axios“ nurodė, kad praėjusią savaitę D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) nusiuntė „Hamas“ naują pasiūlymą dėl įkaitų paleidimo ir ugnies nutraukimo Gazos Ruože.
Baltieji rūmai kol kas nepateikė jokios išsamesnės informacijos apie pasiūlymą, tačiau sekmadienį D. Trumpas sakė, kad „netrukus apie tai išgirsite“.
„Turėjome labai gerų pokalbių. Gali įvykti gerų dalykų, – sakė jis žurnalistams. – Manau, kad netrukus pasieksime susitarimą dėl Gazos.“
Tačiau tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpas skelbia panašius ultimatumus „Hamas“. Kovo mėnesį Baltųjų rūmų šeimininkas paragino nedelsiant paleisti visus likusius įkaitus ir grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, sakydamas, kad priešingu atveju palestiniečių kovotojų grupuotei „bus galas“.
Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas pasveikino naujausią JAV prezidento įsikišimą kaip „tikrą proveržį“.
Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis „Hamas“ išpuolis Izraelyje 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 20 jų, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 63 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
