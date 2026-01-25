Didžiulė žiemos audra siaubia JAV

Nusiaubusi šalies pietvakarių ir centrines sritis, audros sistema palietė tankiai apgyvendintas vidurio Atlanto ir šiaurės rytų valstijas sniegu bei lijundra, visoje šalyje įsitvirtinus stingdančio oro masei.
„Sniego ir šlapdribos padariniai išliks ir kitą savaitę, o pasikartojantis užšalimas lems, kad artimiausioje ateityje paviršiai bus apledėję ir pavojingi tiek vairuoti, tiek vaikščioti“, – perspėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS).
NWS pranešė, kad apie snygį pranešta visoje centrinėje JAV dalyje, įskaitant Kanzasą, Oklahomą ir Misūrį, kur kai kuriose vietose iki šeštadienio vakaro jau buvo užfiksuota 20 cm sniego danga.
Pirkėjai ištuštino prekybos centrų lentynas, nes meteorologijos tarnyba kai kuriose vietovėse prognozavo didžiulį snygį ir galbūt „katastrofišką“ ledo kaupimąsi.
Transporto sekretorius Seanas Duffy (Šonas Dafis) perspėjo, kad audra gali paveikti iki 240 mln. amerikiečių.
Mažiausiai 20 valstijų ir JAV sostinė Vašingtonas paskelbė nepaprastąją padėtį.
„Žmonės, vertinkite šią audrą rimtai“, – socialiniame tinkle „X“ paragino NWS, prognozuodama „stulbinamai ilgą sniego ruožą“ nuo Kolorado iki Meino.
Skrydžių stebėjimo svetainės „FlightAware“ duomenimis, per savaitgalį buvo atšaukta apie 14 tūkst. skrydžių į JAV ir iš jų, o dar tūkstančiai vėlavo.
Dalase, kur sausį paprastai laikosi švelni temperatūra, Teksaso miestą merkė lijundra, o termometro stulpeliai nukrito iki minus 6 laipsnių pagal Celsijų.
Valstijos pareigūnai patikino, kad Teksaso elektros tinklas yra geresnės būklės nei prieš penkerius metus, kai jis sugedo per žiemos audrą, palikusią milijonus žmonių be elektros.
Tinklalapio poweroutage.us duomenimis, sekmadienio rytą be elektros JAV buvo daugiau nei 180 tūkst. vartotojų, iš kurių apie 45 tūkst. – Teksase ir apie 67 tūkst. – kaimyninėje Luizianoje.
JAV federalinės ekstremalių situacijų valdymo agentūros (FEMA) būstinėje Vašingtone Tėvynės saugumo departamento vadovė Kristi Noem paragino nuo oro sąlygų nukentėjusius amerikiečius „būti protingus, jei įmanoma, likti namuose, pasirūpinti savo šeimos nariais, pasiteirauti, kaip laikosi kaimynai, ir toliau bendradarbiauti su vietos pareigūnais“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), audrą nusprendęs pralaukti Baltuosiuose rūmuose, savo platformoje „Truth Social“ parašė: „Mes ir toliau stebėsime situaciją bei palaikysime ryšį su visomis valstijomis, esančiomis šios audros kelyje. Saugokitės ir nešalkite!“
Poliarinis sūkurys
Žiemiškos audros sistema yra išsiplėtusio poliarinio sūkurio rezultatas – tai Arkties regiono šalto, žemo slėgio oro masė, kuri paprastai sudaro palyginti kompaktišką, apskritą sistemą, tačiau kartais įgauna ovalo formą, todėl šaltas oras pasklinda po Šiaurės Ameriką.
Mokslininkai teigia, kad dažnėjantys tokie poliarinio sūkurio sutrikimai gali būti susiję su klimato kaita, nors diskusijose dar nerasta atsakymo, o tam tikrą vaidmenį vaidina natūralūs pokyčiai.
Tačiau D. Trumpas, kuris tyčiojasi iš klimato kaitos mokslo ir atšaukė žaliosios energetikos politiką, suabejojo, kaip šaltasis frontas dera su platesniais klimato pokyčiais.
„KAS NUTIKO VISUOTINIAM ATŠILIMUI???“ – „Truth Social“ klausė respublikonų lyderis.
NWS perspėjo, kad storas ledo sluoksnis gali sukelti „ilgalaikius elektros tiekimo nutraukimus, didelę žalą medžiams ir itin pavojingas ar nepravažiuojamas kelių sąlygas“, taip pat ir daugelyje valstijų, kurios mažiau pripratusios prie žiemiškų orų.
Niujorko gubernatorė Kathy Hochul (Keti Hokul) perspėjo gyventojus per šalčius likti viduje: „Penkios ar šešios minutės lauke gali būti tiesiogiai pavojingos jūsų sveikatai.“
Ji pabrėžė atsargumo priemones, pavyzdžiui, vamzdžių apsaugą, saugų šildytuvų naudojimą ir pažeidžiamų kaimynų lankymą.
Valdžios institucijos perspėjo apie gyvybei pavojingą šaltį, kuris gali tęstis savaitę po audros, ypač Šiaurės lygumose ir viršutiniuose Vidurio Vakaruose, kur prognozuojama, kad jutiminė temperatūra nukris iki ekstremalių -45 laipsnių pagal Celsijų.
Tokia temperatūra per kelias minutes gali sukelti nušalimus.
