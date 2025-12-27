 Žiemos audra sukėlė šventinio sezono kelionių chaosą JAV

Žiemos audra sukėlė šventinio sezono kelionių chaosą JAV

2025-12-27 18:49
BNS inf.

JAV šiaurės rytuose ir Didžiųjų ežerų regione dėl snygio buvo atšaukta ar atidėta mažiausiai pusantro tūkstančio skrydžių, daugybei žmonių keliaujant intensyviu laikotarpiu tarp Kalėdų ir Naujųjų metų.

Žiemos audra sukėlė šventinio sezono kelionių chaosą JAV
Žiemos audra sukėlė šventinio sezono kelionių chaosą JAV / Scanpix nuotr.

Niujorke nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio ryto iškrito maždaug 10 cm sniego, kai kur apylinkėse – iki 15 centimetrų. Nuo penktadienio vakaro atšaukta mažiausiai 1,5 tūkst. skrydžių, rodo skrydžių stebėjimo platformos „FlightAware“ duomenys.

Tačiau šeštadienio rytą dangus ėmė giedrėti. Merilande dirbantis Nacionalinės meteorologijos tarnybos (NWS) sinoptikas Bobas Oravecas (Bobas Oravekas) sakė, kad audra greitai slenka JAV pietryčių link.

Niuarko „Laisvės“ tarptautinis oro uostas, Johno F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) tarptautinis oro uostas ir LaGuardios (LaGvardijos) oro uostas penktadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė įspėjimus dėl sniego ir oro eismo sutrikimų.

NWS įspėjo dėl pavojingų sąlygų kelionėms šalies dalyje nuo Didžiųjų ežerų iki Atlanto pakrantės ir Naujosios Anglijos.

Prieš audrą Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul (Keiti Hokul) paskelbė ekstremaliąją padėtį daugiau kaip pusėje valstijos. Naujojo Džersio gubernatoriaus pareigas einanti Tahesha Way (Taheša Vėj) ekstremaliąją padėtį paskelbė visoje valstijoje, „dėl stiprios žiemos audros nulemtų pavojingų oro sąlygų, įskaitant stiprų snygį, šlapdribą ir lijundrą“.

Šiame straipsnyje:
JAV
šventinės kelionės
sniegas
žiemos audra
chaosas
atšaukti skrydžiai

