Didėjant įtampai santykiuose su Iranu, JAV stiprina karines pajėgas regione

„The New York Times“, remdamasis dviejų JAV pareigūnų suteikta informacija, pranešė, kad į šį regioną iš Pietų Kinijos jūros plaukia lėktuvnešis „USS Abraham Lincoln“ ir keletas jį lydinčių laivų, kurie kelionės tikslą turėtų pasiekti maždaug po savaitės. Taip pat dislokuojamos papildomos ginklų sistemos ir gynybos įranga, o vėliau į regioną gali būti pasiųsti ir naikintuvai.
JAV naujienų portalas „Axios“ taip pat pranešė, kad į šį regioną plaukia „USS Abraham Lincoln“. Pentagonas šios informacijos kol kas nepatvirtino.
„Fox News“, remdamasi kariuomenės šaltiniais, pranešė, kad į Artimuosius Rytus siunčiamas mažiausiai vienas JAV lėktuvnešis, tačiau nenurodė, kuris būtent.
Po to, kai prieš daugiau nei dvi savaites prasidėjo masiniai protestai prieš autoritarinį islamo respublikos režimą, D. Trumpas ne kartą grasino Iranui JAV intervencija.
Protestus, be kita ko, išprovokavo rimta ekonomikos krizė, didelė infliacija ir masinis nepasitenkinimas Teherano vadovybe. Irano saugumo pajėgos prieš protestuotojus ėmėsi žiaurių represijų, per kurias, kaip pranešama, žuvo tūkstančiai žmonių.
