Dėl miškų gaisrų Ispanijoje evakuota daugiau kaip tūkstantis žmonių

Pasak ugniagesių, liepsnų gesinimą sunkina aukšta temperatūra, žemas oro drėgnumas ir smarkūs vėjai. Į teritoriją nusiųsta apie 60 karių iš karinio skubios pagalbos dalinio (UME), taip pat 20 specialių automobilių.
Ispanijos vyriausybės vadovas Pedro Sánchezas tinkle „X“ padėkojo ugniagesiams už jų „nenuilstamą darbą“. Kastilijos ir Leono provincijos premjeras Alfonso Manueco išreiškė įtarimą, kad gaisras galėjo būti sukeltas tyčia.
Prieš kelias dienas Ispanijos pietuose pavyko suvaldyti miško gaisrą netoli turistinio Tarifos miesto. Dėl šio gaisro iš kempingų, viešbučių ir namų buvo evakuota daugiau kaip 1 500 žmonių, taip pat 5 000 automobilių.
Ispaniją šiuo metu yra apglėbusi karščio banga – temperatūra siekia 40 laipsnių. Tai palanku gaisrams kilti. Aukštos temperatūros, pasak meteorologų, turėtų trukti mažiausiai iki ketvirtadienio. Civilinės gynybos institucijos įspėjo dėl didelio miškų gaisrų pavojaus didelėje šalies dalyje.
