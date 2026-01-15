 Dėl bombos grėsmės turėjo skubiai leistis keleivinis lėktuvas

2026-01-15 17:10
Viljama Sudikienė (ELTA)

Iš Stambulo į Barseloną skridusiame „Turkish Airlines“ lėktuve suveikė signalizacija dėl bombos grėsmės, kai vienas keleivis sukūrė interneto prieigos tašką ir suteikė jam pavadinimą, kuriame minima bomba, ketvirtadienį pranešė Turkijos naujienų agentūra „Anadolu“.

Dėl bombos grėsmės turėjo skubiai leistis keleivinis lėktuvas / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Dėl to lėktuvas atliko avarinį nusileidimą Barselonoje, orlaivį apsupo saugumo pajėgos, pranešė oro uosto operatorė AENA.

Privatus prieigos taškas, pavyzdžiui, išmaniajame telefone, paverčia telefoną mažu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, galinčiu suteikti mobiliojo interneto prieigą kitiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiesiems ar planšetiniams kompiuteriams.

Vartotojas turi priskirti prieigos taškui pavadinimą, kad kiti galėtų jį rasti.

Vietos žiniasklaidos teigimu, lėktuvas sustojo atokiau nuo oro uosto pastatų, keleiviams ir įgulai išlipus, jį apieškojo specialistai. Vėliau AENA pranešė, kad sprogstamojo įtaiso nerasta. 

