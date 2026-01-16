 Čečėnijos opozicijos kanalai: Ramzano Kadyrovo sūnus Adamas pateko į avariją, jo būklė – kritinė

2026-01-16 22:09
Parengta pagal užsienio spaudą

Čečėnijos opozicijos „Telegram“ kanalai penktadienį pranešė, kad Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo jauniausias sūnus Adamas Grozne pateko į stiprią automobilio avariją. 

 

Adamas Kadyrovas

Pranešama, kad Adamo Kadyrovo kortežas Grozne važiavo dideliu greičiu, kai kelyje netikėtai atsirado kliūtis. 

Teigiama, kad A. Kadyrovas yra sunkiai sužeistas ir pristatytas į ligoninę. Jo būklė yra kritinė.  Pranešama, kad yra nemažai sužeistųjų. 

Tvirtinama, kad Adamas ruošiamas pervežimui į Maskvą. Tačiau oficialios informacijos apie šį įvykį nėra. 

Pranešama, kad po avarijos Grozno centras uždarytas. Pranešimuose tvirtinama, kad po avarijos respublikinė ligoninė sustabdė pacientų priėmimą. 

Nepatvirtintais duomenimis, automobilyje kartu su A.Kadyrovu buvo UFC kovotojas Chamzatas Čimajevas – viena ryškiausių UFC žvaigždžių. 

 

 

 

 

 

 

