Budraus britų internauto dėka užkirstas teroro aktas Ukrainoje

Visuomenės narys policiją įspėjo po to, kai pamatė įrašą, kuriame buvo matyti peilį laikantis asmuo, kuris sakė, kad įvykdys išpuolį.
Kovos su terorizmu pareigūnai įspėjo Europolą, o šis susisiekė su Ukrainos valdžios institucijomis, kurios penktadienį ir sulaikė įtariamąjį.
Pas jį rasta kuprinė su peiliais.
Ukrainos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad jis buvo sulaikytas pakeliui į mokyklą Užkarpatės regione ir tuo metu vykdė tiesioginę vaizdo transliaciją.
Londono kovos su terorizmu tarnybos vadas Dominicas Murphy‘is sakė: „Visi, dalyvavę šioje operacijoje, atliko išties puikų darbą – tiek čia, Jungtinėje Karalystėje, tiek Ukrainoje.
Operatyvūs mūsų pareigūnų veiksmai perspėjant kolegas Ukrainoje padėjo užkirsti kelią potencialiai pražūtingam išpuoliui Ukrainos mokykloje.
Tai tikrai nuostabu, ypač žinant, su kokiais neįtikėtinais sunkumais karo metu susiduria Ukrainos gyventojai, tačiau mūsų bendromis pastangomis beveik neabejotinai pavyko išgelbėti žmonių gyvybes.
Glaudūs mūsų ryšiai su tarptautiniais partneriais yra pagrindinė mūsų kovos su terorizmu policijos veiklos dalis, o šis atvejis rodo, kodėl šis darbas toks svarbus kovojant su grėsmėmis, kad ir kurioje pasaulio vietoje jos kiltų.
Jis taip pat parodo, kad visuomenė atlieka svarbų vaidmenį, todėl ir toliau skatiname visuomenę pranešti mums apie bet kokią nerimą keliančią medžiagą – kaip matome, tai gali padėti išgelbėti žmonių gyvybes.“
