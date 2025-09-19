 Britų žvalgyba: Kremlius nenori derėtis dėl taikos

2025-09-19 12:12
BNS inf.

Nėra absoliučiai jokių įrodymų, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori derėtis dėl taikos Ukrainoje, penktadienį pareiškė Britanijos užsienio žvalgybos agentūros vadovas.

Slaptosios žvalgybos tarnybos MI6, kaip ji dažniau vadinama, vadovas seras Richardas Moore'as (Ričardas Muras) pareiškė, kad Putinas „mus mulkina“.

„Jis siekia visomis įmanomomis priemonėmis primesti savo imperinę valią. Tačiau jam nepavyks“, – sakė R. Moore'as.

„Atvirai kalbant, Putinas atkando daugiau, nei gali sukramtyti. Jis manė, kad lengvai laimės. Tačiau jis – ir daugelis kitų – nuvertino ukrainiečius“, – teigė jis.

R. Moore'as kalbėjo Britanijos konsulate Stambule po penkerių metų darbo MI6 vadovo poste. Jis paliks šias pareigas rugsėjo pabaigoje.

