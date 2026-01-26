Brazilijoje į minią trenkė žaibas, sužeisti 89 žmonės

Incidentas įvyko sekmadienį sostinėje Brazilijoje. Čia pliaupiant lietui buvo susirinkę tūkstančiai kalinamo buvusio prezidento Jairo Bolsonaro, kuris dėl bandymo įvykdyti perversmą nuteistas 27 metų laivės atėmimo bausme, rėmėjų.
Trenkus žaibui, ugniagesiai, jų pačių duomenimis, suteikė pagalbą 89 asmenims, iš kurių 47 buvo nugabenti į ligonines. 11 asmenų prireikė „intensyvios medicininės priežiūros“. Brazilijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip netikėtai smogia žaibas ir pasigirsta garsus sprogimas.
J. Bolsonaras didžiausiai Lotynų Amerikos šaliai vadovavo nuo 2019 iki 2022 m. Praėjusį rugsėjį jis buvo pripažintas kaltu kurstęs savo šalininkus 2023 m. sausio 8 d. šturmuoti Aukščiausiąjį teismą, prezidento rūmus ir Kongresą, kad po savo pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose nuverstų dabartinį kairiųjų pažiūrų prezidentą Luizą Inaco Lula da Silvą.
