 Brazilijoje į minią trenkė žaibas, sužeisti 89 žmonės

Brazilijoje į minią trenkė žaibas, sužeisti 89 žmonės

2026-01-26 09:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per buvusio Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro šalininkų mitingą trenkus žaibui, ugniagesių duomenimis, nukentėjo 89 žmonės, 11 jų – sunkiai.

Brazilijoje į minią trenkė žaibas, sužeisti 89 žmonės
Brazilijoje į minią trenkė žaibas, sužeisti 89 žmonės / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Incidentas įvyko sekmadienį sostinėje Brazilijoje. Čia pliaupiant lietui buvo susirinkę tūkstančiai kalinamo buvusio prezidento Jairo Bolsonaro, kuris dėl bandymo įvykdyti perversmą nuteistas 27 metų laivės atėmimo bausme, rėmėjų.

Trenkus žaibui, ugniagesiai, jų pačių duomenimis, suteikė pagalbą 89 asmenims, iš kurių 47 buvo nugabenti į ligonines. 11 asmenų prireikė „intensyvios medicininės priežiūros“. Brazilijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip netikėtai smogia žaibas ir pasigirsta garsus sprogimas.

J. Bolsonaras didžiausiai Lotynų Amerikos šaliai vadovavo nuo 2019 iki 2022 m. Praėjusį rugsėjį jis buvo pripažintas kaltu kurstęs savo šalininkus 2023 m. sausio 8 d. šturmuoti Aukščiausiąjį teismą, prezidento rūmus ir Kongresą, kad po savo pralaimėjimo 2022 m.  rinkimuose nuverstų dabartinį kairiųjų pažiūrų prezidentą Luizą Inaco Lula da Silvą. 

Šiame straipsnyje:
Brazilija
mitingas
žaibas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų