Brazilija trečią dieną iš eilės fiksuoja didžiausią mirštamumą nuo COVID-19

Brazilijoje per pastarąją parą mirė dar 1 473 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės, tad šalis trečią parą iš eilės užfiksavo didžiausią mirštamumo rodiklį nuo COVID-19 protrūkio pradžios, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šis skaičius reiškia, kad šalyje per minutę miršta daugiau kaip vienas koronavirusu užsikrėtęs pacientas, o pagal bendrą aukų skaičių Brazilija dabar yra trečia pasaulyje.

Antrą vakarą iš eilės Sveikatos apsaugos ministerija atidėjo epidemiologinės padėties apžvalgą iki 22 val. vietos laiku, kai baigėsi Brazilijoje populiari televizijos žinių laida.

Iki šiol Brazilijoje užfiksuota 34 021 COVID-19 paciento mirtis, tad šalis pagal bendrą aukų skaičių pralenkė Italiją ir atsilieka tik nuo Jungtinės Karalystės ir JAV. Be to, ekspertai mano, kad tikrasis užsikrėtusiųjų ir aukų skaičius yra reikšmingai didesnis, nes šalyje atliekama per mažai COVID-19 testų.

Bendras nustatytų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius Brazilijoje išaugo iki 614 941 – jis yra antras didžiausias pasaulyje po Jungtinių Valstijų.

Vėliausia statistika rodo, kad Lotynų Amerika tampa pagrindiniu COVID-19 pandemijos židiniu.

Brazilija, turinti 210 mln. gyventojų, yra labiausiai nukentėjusi šalis šiame regione.

Vis dėlto prezidentas Jairas Bolsonaro (Žairas Bolsonaras) įnirtingai kritikavo dėl koronaviruso įvestus suvaržymus, nors užsikrėtusiųjų ir aukų Brazilijoje tebedaugėja.

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų lyderis ragino verslą skelbti „karą“ valstijų gubernatoriams, nurodžiusiems bendrovėms užsidaryti. Pasak J. Bolsonaro, šie suvaržymai daro nereikalingą žalą didžiausiai Lotynų Amerikos ekonomikai.