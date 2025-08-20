Per autobuso avariją Afganistane žuvo 76 žmonės

Autobusu važiavo iš Irano grįžtantys afganų migrantai.
„Per incidentą žuvo 76 šalies piliečiai (...). Dar trys buvo sunkiai sužeisti“, – sakė Herato provincijos vyriausybės atstovas Mohammadas Yousufas Saeedi (Mohamadas Jusufas Saidis).
Netoli Herato miesto esančio Guzaros rajono, kur antradienio vakarą įvyko avarija, policija pranešė, kad autobusui susidūrus su motociklu ir degalus vežusiu sunkvežimiu kilo gaisras.
Autobusu į sostinę Kabulą važiavo neseniai iš Irano grįžę afganai, naujienų agentūrai AFP sakė M. Y. Saeedi.
Nuo šių metų pradžios iš Irano ir Pakistano, kurie siekia, kad migrantai išvyktų, į Afganistaną grįžo mažiausiai 1,5 mln. afganistaniečių, nurodo Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinė migracijos organizacija (IOM).
Valstybinė naujienų agentūra „Bakhtar“ pranešė, kad antradienio avarija yra viena didžiausių šalyje pastaraisiais metais.
Eismo įvykiai Afganistane yra dažni, daugiausia dėl prastų kelio sąlygų ir nerūpestingo vairuotojų požiūrio.
Pernai gruodį centriniame Afganistane per dvi autobusų avarijas greitkelyje, kurių metu jie susidūrė su naftos cisterna ir sunkvežimiu, žuvo mažiausiai 52 žmonės.
