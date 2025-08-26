Australijoje nušauti du policininkai: įtariamasis vis dar laisvėje

Policija ir žiniasklaida pranešė, kad smurtinis susidūrimas įvyko Porepunkos miestelyje, esančiame kalno papėdėje šiaurės rytų Viktorijoje.
„Galiu su liūdesiu patvirtinti, kad šiandien du mūsų puikūs policijos pareigūnai žuvo vykdydami savo pareigas“, – vaizdo ryšiu sakė Viktorijos policijos vyriausiasis komisaras Mike'as Bushas (Maikas Bušas).
Jis nurodė, kad rytą į teritoriją daryti kratos atvyko dešimt policininkų.
„Į juos buvo šaudoma. Du žuvę pareigūnai vis dar yra įvykio vietoje. Trečias pareigūnas buvo sunkiai sužeistas ir šiuo metu operuojamas ligoninėje“, – pasakojo M. Bushas.
Pasak jo, žuvo 59 metų detektyvas ir 35 metų vyresnysis policininkas.
„Juos pasitiko nusikaltėlis ir jie buvo šaltakraujiškai nužudyti“, – sakė komisaras.
„Šio siaubingo įvykio įtariamasis vis dar laisvėje“, – sakė M. Bushas.
„Žinome, kad asmuo yra smarkiai ginkluotas. Žinome, kad jis pavojingas“, – sakė jis spaudos konferencijoje.
„Mes pasitelkėme visus specialiuosius išteklius toje vietovėje, kad sulaikytume atsakingą asmenį“, – pridūrė jis.
„Darysime viską, kad šis asmuo būtų sulaikytas“, – tvirtino jis.
M. Bushas ragino gyventojus likti namuose.
Anot policijos, sužeistas pareigūnas buvo pašautas į apatinę kūno dalį.
Apie kitus sužeistus policininkus nepranešama.
„Tikslios aplinkybės, susijusios su šiuo incidentu, vis dar tiriamos, situacija tebėra aktyvi bei tęsiasi“, – atskirame pranešime teigė policija.
Pasak Alpain Šyro merės Sarah Nicholas (Saros Nikolas), tai buvo „gilaus liūdesio ir šoko“ diena bendruomenei.
„Mes kartu gedime ir toliau remsime vieni kitus, siūlydami savo užuojautą ir rūpestį“, – drebančiu nuo patirtų emocijų balsu ji sakė socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše.
Merė pareiškė užuojautą žuvusių policijos pareigūnų šeimoms, draugams ir kolegoms.
Mokykla saugi
Kruvinos šaudynės Australijoje yra gana retos, o policijos pareigūnų žūtys dar retesnės.
Australijoje nuo 1996 metų galioja automatinių ir pusiau automatinių ginklų draudimas, įvestas po masinių šaudynių Port Artūre, Tasmanijoje, per kurias užpuolikas nužudė 35 žmones.
Merė teigė, kad per incidentą vietos mokyklos moksleiviai buvo klasėse.
„Dėkoju mūsų nuostabiems mokytojams, kad šiandien, kai mokykla buvo uždaryta, išlikote stabilūs ir ramūs vaikų akivaizdoje“, – sakė S. Nicholas.
„Jūsų gerumas ir padrąsinimas labai padėjo mūsų mažiesiems jaustis saugiems ir palaikomiems“, – pridūrė ji.
Visos savivaldybės įstaigos lieka uždarytos iki atskiro pranešimo, nurodė ji.
Vietos karavanų parko vadovė Emily White (Emili Vait) sakė, kad tai buvo nemaloni patirtis paprastai ramiame miestelyje.
„Išties baugu, kad tai nutiko mūsų bendruomenėje, kurioje visada jautėmės tokie saugūs“, – nacionaliniam transliuotojui ABC sakė ji.
Policija pranešė, kad žmogžudystės skyrius tiria šaudymo incidentą ir atvyks į įvykio vietą kartu su ginkluotų nusikaltimų skyriumi ir bėglių gaudymo būriu.
Kaip pranešė Viktorijos greitosios medicinos pagalbos tarnyba, į įvykio vietą buvo iškviesti jos medikai.
„Po šiandienos tragiško incidento Porepunkos miestelyje visi jaučiame šoką ir liūdesį“, – sakoma jos pareiškime.
„Šiuo metu apkabiname savo artimuosius ir užtikriname paramedikų bei pirmosios pagalbos teikėjų, kurie sureagavo į šį incidentą, paramą“, – priduriama jame.
