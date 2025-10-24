Viktoras Orbanas: Vengrija ieško būdų, kaip apeiti JAV sankcijas rusiškai naftai

Jungtinės Valstijos trečiadienį dviem didžiausioms Rusijos naftos kompanijoms – „Rosneft“ ir „Lukoil“ – pritaikė sankcijas – pirmąsias Rusijai nuo tada, kai į Baltuosius rūmus grįžo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Vengrija, artimiausia Kremliaus ir D. Trumpo sąjungininkė 27 valstybes vienijančioje Europos Sąjungoje (ES), vis dar yra labai priklausoma nuo rusiškos naftos, nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą.
„Kiekvienas, norintis sumažinti komunalinių paslaugų kainas, privalo ginti Vengrijos teisę pirkti naftą ir dujas iš Rusijos arba už tokią pačią kainą kaip rusiška, arba pigiau“, – sakė V. Orbanas savaitiniame interviu visuomeniniam radijui.
Jo vyriausybė siekdama kontroliuoti kainas 2013 metais nustatė energijos namų ūkiams kainų viršutinę ribą. Tai viena svarbiausių vyriausybės politikos krypčių.
„Ši kova dar nebaigta; tam tikroms Rusijos naftos bendrovėms iš tiesų taikomos sankcijos (...). Ieškome būdų, kaip šias sankcijas apeiti“, – pridūrė V. Orbanas.
ES ketvirtadienį taip pat įvedė naujas sankcijas Rusijos naftos ir dujų sektoriui pagal 19-ąjį sankcijų paketą dėl karo Ukrainoje.
V. Orbanas, kuris ne kartą kritikavo ES sankcijas Rusijai, užsitikrino išimtį dėl naftos tiekimo vamzdynais Vengrijai.
