Aktyvistai: per protestus Irane žuvo daugiau kaip pustrečio tūkstančio žmonių

Tai pranešė Norvegijoje įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Hengaw“, nurodydama, kad jos tikrinimo komanda kasdien dirba, siekdama dokumentuoti su masiniais protestais susijusius mirties atvejus.
Taip pat Norvegijoje registruota organizacija „Iran Human Rights“ (IHRNGO) antradienį paskelbė, kad žuvusių demonstrantų yra mažiausiai 734. Kartu ji įspėjo, kad tikrasis žuvusiųjų skaičius gali būti daug didesnis ir siekti tūkstančius.
„Nuo ketvirtadienio vakaro visiškai išjungus internetą ir smarkiai ribojant informaciją, nepriklausomai patikrinti šiuos skaičius šiuo metu labai sudėtinga“, – nurodoma pranešime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad imsis neapibrėžtų „labai griežtų priemonių“, jei Irano valdžios institucijos įgyvendins grasinimus pakarti keletą protestuotojų, o Teheranas tokius Amerikos perspėjimus pavadino „pretekstu karinei intervencijai“.
Tarptautinės bendruomenės pasipiktinimą sukėlė represijos, per kurias, kaip teigia žmogaus teisių organizacijos, vienu iš didžiausių iššūkių Irano dvasininkų vadovams tapusių protestų metu galėjo žūti tūkstančiai žmonių.
Irano misija Jungtinėse Tautose platformoje „X“ paskelbė įrašą, kuriame pažadėjo, kad Vašingtono „planas“ ir šį kartą žlugs.
„JAV fantazijos ir politika Irano atžvilgiu yra grindžiamos režimo pakeitimu, o sankcijos, grasinimai, dirbtinai sukeliami neramumai ir chaosas yra priemonės, kuriomis siekiama sukurti pretekstą karinei intervencijai“, – teigiama įraše.
Jau daugiau kaip dvi savaites iraniečiai protestuoja prieš Islamo Respublikos autoritarinę valdymo sistemą. Ekonominės krizės sukelti protestai peraugo į visuotinius. Miestuose vyko smarkūs susirėmimai ir dideli neramumai. Saugumo aparatas reagavo brutalia jėga.
Irano valstybė smurtinius veiksmus gina teigdama, kad neramumų dalyviai yra teroristai ir chuliganai. Žuvo dešimtys saugumo pajėgų narių, sakoma valstybinio transliuotojo pranešime. Nepriklausomai patikrinti duomenų šiuo metu nėra galimybės.
