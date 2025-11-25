 Žiniasklaida: Ukraina sutiko su pakoreguotu JAV taikos planu

2025-11-25
BNS inf.

Vienas JAV pareigūnas amerikiečių televizijai „ABC News“ antradienį pranešė, kad Ukrainos delegacija susitarė su Jungtinėmis Valstijomis dėl galimo taikos susitarimo sąlygų.

„Ukrainiečiai sutiko su taikos susitarimu, – sakė JAV pareigūnas, cituotas „ABC News“. – Dar reikia išspręsti kai kurias smulkias detales, bet jie sutiko su taikos susitarimu.“

