„Ukrainiečiai sutiko su taikos susitarimu, – sakė JAV pareigūnas, cituotas „ABC News“. – Dar reikia išspręsti kai kurias smulkias detales, bet jie sutiko su taikos susitarimu.“
Žiniasklaida: Ukraina sutiko su pakoreguotu JAV taikos planu
2025-11-25 15:36
Vienas JAV pareigūnas amerikiečių televizijai „ABC News“ antradienį pranešė, kad Ukrainos delegacija susitarė su Jungtinėmis Valstijomis dėl galimo taikos susitarimo sąlygų.
Žiniasklaida: Ukraina sutiko su pakoreguotu JAV taikos planu / Ukrainos prezidentūros nuotr.
