Nawrockis: tik Trumpas gali pastūmėti Rusiją taikos derybų link

Tačiau potencialaus taikos susitarimo sąlygos neturėtų būti palankios Kremliui, pabrėžė jis.
„Nėra abejonių, kad Europos šalys, įskaitant Lenkiją, yra suinteresuotos siekti ilgalaikės taikos, bet ne tokios, kuri leistų Rusijos Federacijai mobilizuoti savo išteklius ir per ateinančius metus ar dešimtmečius pradėti dar vieną karą“, – sakė K. Nawrockis.
„Rusijos Federaciją laikau šalimi, kuri nesilaiko susitarimų, todėl ji kelia grėsmę bet kokiam potencialiam taikos [susitarimui], kuris būtų pasirašytas“, – pridūrė jis.
Čekijos prezidentas P. Pavelas palankiai įvertino tai, kad Europos lyderiai įsijungė į diskusijas dėl JAV remiamo taikos plano Ukrainai.
Pirmadienį Europos Sąjungos lyderiai, dalyvavę aukščiausiojo lygio susitikime Angoloje, surengė atskirą susitikimą, skirtą aptarti 28 punktų JAV taikos planą Ukrainai.
Diskusijose dalyvavęs Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas žurnalistams sakė, kad Europos lyderiai sutarė dėl būtinybės peržiūrėti pasiūlymą, nes kai kurios jo nuostatos yra „visiškai nepriimtinos“.
„Joks susitarimas, nepriklausomai nuo dalyvaujančių šalių, negali susilpninti ar pakirsti Lenkijos ar visos Europos saugumo. Dėl to visi sutarė“, – sakė jis.
D. Tusko nuomone, „tai subtilus reikalas“, nes niekas nenori, kad amerikiečiai ar prezidentas Donaldas Trumpas nutrauktų tolesnį bendradarbiavimą.
„Padarysime viską, kad Jungtinės Valstijos liktų mūsų pusėje. Šie debatai turi vykti laikantis vieningos NATO pozicijos, o ne atskirų nacionalinių iniciatyvų“, – pridūrė jis.
Ministras pirmininkas pakartojo, kad Europos lyderiai yra įsipareigoję siekti teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje.
„Tai akivaizdu. Mes ir toliau remsime Ukrainą. Jos žlugimas keltų tiesioginę grėsmę Lenkijai. Tikiuosi, kad pagaliau visi tai supranta, ypač Lenkijoje“, – sakė D. Tuskas.