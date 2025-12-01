Žiniasklaida: : padėti Ukrainai Europai kainuos dukart mažiau nei daryti nuolaidas Kremliui

Pažymėtina, kad finansuoti Ukrainos karinius veiksmus per ketverius metus Europos vyriausybėms kainuos 606–972 mlrd. JAV dolerių, tuo tarpu stiprinti jų rytinį sparną, jei Maskva pasieks savo tikslą, atsieis beveik dvigubai daugiau – nuo 1,4 iki 1,8 trilijono dolerių.
„Neseniai Trumpo administracijos pasiūlytas 28 punktų taikos planas rodo, kad Europai būtina imtis iniciatyvos ir prisiimti atsakomybę už diplomatines pastangas nutraukti neteisėtą Rusijos karą“, – teigiama Norvegijos tarptautinių santykių instituto ir konsultantų iš bendrovės „Corisk“ paskelbto tyrimo ataskaitoje.
Tyrėjai pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija yra „atitrūkusi nuo realių problemų“, o atlikdami savo tyrimą rėmėsi prielaida, kad Ukraina praktiškai negaus jokios paramos iš Jungtinių Valstijų.
Ataskaitoje prognozuojama hipotetinė laipsniška Rusijos pergalė, jei karinė parama Ukrainai nebus didinama, kuri Europos Sąjungai gali kainuoti 1,8 trilijono dolerių.
„Tokiu atveju milijonai pabėgėlių paliks Ukrainą ir plūstels į Europą, o tai, tyrėjų nuomone, vyriausybėms kainuos milijardus dolerių. Kremlius sustiprins Rusijos geopolitinį pranašumą ir gali imti dairytis į Arktį ar Baltijos valstybes, o dėl to NATO šalys bus priverstos daugiau išlaidų skirti gynybai, vakarinių sienų saugumui užtikrinti“, – rašo ataskaitos autoriai.
Ataskaitoje teigiama, kad jei Europos Sąjunga per ketverius metus sugebės gauti iki 972 milijardų dolerių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms finansuoti, Kijevui bus visiškai įmanoma pasiekti lemiamą pergalę. Šios lėšos leis milijonams pabėgėlių grįžti namo ir padės stabilizuoti padėtį regione, pritraukiant užsienio investicijas.
„Nuolatinio konflikto arba Rusijos pergalės atveju Ukrainai nuolat reikės paramos, o Ukrainos karinės pergalės atveju Vakarų parama laikui bėgant žymiai sumažės“, – tvirtina autoriai.
Pažymima, kad finansavimas bus skirtas įsigyti papildomus 8 mln. dronų, iki 2,5 tūkst. naujų kovinių tankų bei kitokių ginklų, taip pat suformuoti 95 brigadas. Ataskaitoje taip pat numatoma, kad reikiamas finansavimas gali būti gautas konfiskuojant įšaldytus Rusijos turtus.