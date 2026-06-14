Ženevoje kilo protestuotojų prieš G7 susirėmimai su policija

Protestuotojai į policiją mėtė butelius, akmenis, cemento gabalus ir petardas, o pareigūnai atsakė ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis.
Buvo nusitaikyta į kelis pastatus, įskaitant JT Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ir netoliese esančios audito ir konsultacijų kompanijos „PricewaterhouseCoopers“ biurus.
Ženevos parke prie ežero eitynėms prie imperializmo priešininkų, nepriklausomos žiniasklaidos gynėjų, palestiniečių teisių rėmėjų prisijungė aplinkosaugininkai ir feministės. Pro poilsiautojus, kurie maudėsi ir kaitinosi saulėje, plaukė valtis, ant kurios burės buvo užrašyta „Ne G7“.
Demonstracija surengta likus dienai iki G7 lyderių trijų dienų metinio susitikimo, kuriame dalyvaus ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), pradžios.
G7 viršūnių susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susibūrimų nuo tada, kai JAV ir jų sąjungininkas Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą prieš Iraną, apvertusį aukštyn kojomis Artimuosius Rytus ir padidinusį transatlantinę įtampą.
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