Zelenskis: Ukrainai turi būti garantuota ori taika

„Mes dirbame su amerikiečių parengtu dokumentu. Tai turi būti planas, garantuojantis tikrą ir orią taiką“, – socialiniuose tinkluose po pokalbio su Europos sąjungininkais sakė V. Zelenskis.
JAV pristačius planą, kuriame reikalaujama, kad Kyjivas padarytų daugybę nuolaidų Rusijai, Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos lyderiai penktadienį pabrėžė būtinybę apsaugoti „gyvybiškai svarbius Europos ir Ukrainos interesus“.
Pranešta, kad Friedrichas Merzas, Emmanuelis Macronas ir Keiras Starmeris palankiai įvertino „JAV pastangas“, tačiau patikino V. Zelenskį apie savo „nesvyruojančią ir visapusišką paramą Ukrainai kelyje į ilgalaikę ir teisingą taiką“.
Į viešumą iškilus JAV planui dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Vokietija penktadienį pareiškė, kad Kyjivo kariuomenė „turi išlikti pajėgi apsiginti“.
Vyriausybės atstovas Stefanas Kornelius tokį komentarą išsakė sulaukęs klausimo apie šį planą, kuriame siūloma, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydis būtų apribotas iki 600 tūkst. karių.
Atstovas taip pat pažymėjo, kad, dedant pastangas nutraukti karą, kontaktinė linija arba dabartinė fronto linija turi būti derybų „pradinis taškas“. Minėtame JAV plane siūloma, kad „Krymas, Luhanskas ir Doneckas būtų pripažinti kaip de facto Rusijos (…) (o) Chersonas ir Zaporižia būtų įšaldyti palei kontaktinę liniją“.