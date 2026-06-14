 Zelenskis per Trumpo gimtadienį surengė su juo dalykišką pokalbį

Zelenskis per Trumpo gimtadienį surengė su juo dalykišką pokalbį

2026-06-14 18:57
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) aptarė karą, taiką ir diplomatiją, pranešė Ukrainos prezidentūra, pavadindama tai dalykišku pokalbiu per D. Trumpo 80-ąjį gimtadienį.

Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTOS nuotr.

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