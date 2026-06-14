Zelenskis per Trumpo gimtadienį surengė su juo dalykišką pokalbį

„Tai buvo gana dalykiškas pokalbis apie viską – nuo gimtadienio sveikinimų iki diplomatijos ir karo bei taikos“, – žurnalistams sakė V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas.
Jis pridūrė, kad pokalbis telefonu truko 30–35 minutes.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) aptarė karą, taiką ir diplomatiją, pranešė Ukrainos prezidentūra, pavadindama tai dalykišku pokalbiu per D. Trumpo 80-ąjį gimtadienį.
„Tai buvo gana dalykiškas pokalbis apie viską – nuo gimtadienio sveikinimų iki diplomatijos ir karo bei taikos“, – žurnalistams sakė V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas.
Jis pridūrė, kad pokalbis telefonu truko 30–35 minutes.