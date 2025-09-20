Zelenskis teigia susitiksiantis su Trumpu

V. Zelenskis paskelbtuose komentaruose sakė, kad surengs „susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu“, ir pridūrė, kad su D. Trumpu aptars saugumo garantijas Ukrainai ir sankcijas Rusijai.
Jis taip pat teigė, kad Ukrainos ir Jungtinių Valstijų pirmosios ponios tikriausiai surengs atskirą susitikimą dėl humanitarinių klausimų, susijusių su vaikais.
D. Trumpas ne kartą grasino Rusijai papildomomis sankcijomis, jei rusų prezidentas Vladimiras Putinas neparodys noro siekti kompromiso, tačiau JAV vadovas to vis dar nepadarė, net ir Rusijai suintensyvinus išpuolius, įskaitant naujausią šeštadienį.
D. Trumpas ir V. Putinas rugpjūtį susitiko Aliaskoje, o po kelių dienų JAV prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ukrainos ir Europos lyderiais.
V. Zelenskis teigė, kad Ukraina ir jos partneriai parengė pagrindą ilgalaikėms saugumo garantijoms ir tikisi, kad kitą savaitę Niujorke vyksiančiuose susitikimuose pavyks įvertinti, kaip arti lyderiai yra prie tokių įsipareigojimų įtvirtinimo.
Jis teigė, kad Europos šalys yra pasirengusios tęsti darbą, jei JAV ir toliau glaudžiai bendradarbiaus. Jis pažymėjo, kad diskusijos pastaruoju metu vyko įvairiais lygmenimis, įskaitant Europos ir JAV karinę vadovybę ir generalinius štabus.
„Norėčiau pats gauti signalų, kaip arti esame supratimo, kad visų partnerių saugumo garantijos bus tokios, kokių mums reikia“, – sakė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad sankcijos Rusijai turi likti svarstytinos, jei pastangos pasiekti taiką įstrigs, ir kad jis planuoja šį klausimą pabrėžti derybose su D. Trumpu.
„Jei karas tęsis ir nebus jokio poslinkio taikos link, tikimės sankcijų“, – sakė jis ir pridūrė, kad D. Trumpas tikisi ryžtingų žingsnių iš Europos.
Pastangos greitai užbaigti karą įstrigo, o Rusija faktiškai atmetė galimybę surengti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą, kuris, pasak Kyjivo, yra vienintelis kelias į taiką.
„Esame pasirengę susitikimui su Putinu. Aš jau apie tai kalbėjau. Tiek dvišaliam, tiek trišaliam. Jis nėra pasirengęs“, – teigė V. Zelenskis.
