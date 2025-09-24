Zelenskis pagyrė Trumpą

„Šis Trumpo įrašas yra didelis pokytis“, – per spaudos konferenciją Jungtinėse Tautose sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje D. Trumpo komentarus jo „Truth Social“ tinkle.
Ukrainos prezidentas taip pat sakė, kad Rusija siunčia ilgojo nuotolio dronus į NATO šalių oro erdvę, kad ištirtų karinio Aljanso oro gynybą, ieško silpnųjų jos vietų.
Pasak V. Zelenskio, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „mėgins rasti silpnąsias vietas Europoje, NATO šalyse“.
„Jis naudoja įvairių tipų ilgojo nuotolio dronus, kad suprastų, kaip Europa yra pasiruošusi“, –pridūrė V. Zelenskis.
Antradienį JT Saugumo Taryboje V. Zelenskis sakė, kad Kinija gali daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą jo šalyje. Prieš tai JAV paragino Pekiną nustoti pirkti Maskvos naftą.
Kinija nėra konflikto šalis, tačiau Kyjivas kaltina Pekiną tiekiant Maskvai prekes, kurios gali būti panaudotos kare prieš Ukrainą, ir toliau perkant rusišką energiją.
„Jei Kinija tikrai norėtų, kad šis karas liautųsi, ji galėtų priversti Maskvą nutraukti invaziją. Be Kinijos Putino Rusija yra niekas“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad Kinija „per dažnai tyli ir nusišalina, užuot aktyviai siekusi taikos.“
Pekinas griežtai neigia, kad tiekia Rusijai medžiagas, skirtas naudoti jos karinėje kampanijoje Ukrainoje. Kinija mėgina pateikti save kaip nešališką tarpininkę, pasirengusią padėti užbaigti karą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pavadino Kiniją ir Indiją „pagrindinėmis Rusijos karo Ukrainoje rėmėjomis“, nes jos toliau perka ir naudoja Maskvos angliavandenilius.
„Kinija ir Indija yra pagrindinės besitęsiančio karo finansuotojos, toliau pirkdamos rusišką naftą“, – sakė jis.