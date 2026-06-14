Zelenskis: nutekinti Kremliaus dokumentai rodo augantį nepasitenkinimą Putinu

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Sekmadienį paskelbtuose dokumentuose pateikiamos V. Putino ir jo valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ palaikymo reitingų prognozės ateinantiems keturiems mėnesiams prieš rugsėjį numatytus Rusijos parlamento rinkimus, sakė V. Zelenskis.
Ataskaitose prognozuojamas augantis visuomenės nepasitenkinimas V. Putino valdymu, „Telegram“ rašė V. Zelenskis.
Parama „Vieningajai Rusijai“ taip pat nuolat mažėja, todėl norint užtikrinti norimą rinkimų rezultatą gali prireikti „gerokai didesnių klastojimų“, tvirtino jis.
„Taip pat pranešama apie didelį protestų nuotaikų augimą Rusijos regionuose“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Jis teigė, kad galimi įvykiai birželį, liepą ir rugpjūtį gali dar labiau paveikti situaciją Rusijoje.
V. Zelenskis taip pat atkreipė dėmesį, kad Kremlius ir toliau atmeta „visus viešus ir neviešus taikos pasiūlymus“, kuriuos pateikė Ukraina.
„Jei šios tendencijos išliks, galiausiai susitarimą gali tekti sudaryti su kuo nors kitu iš Rusijos – su tuo, kas neatsiribos nuo realybės“, – sakė jis.
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