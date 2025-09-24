 Zelenskis: Europa negali sau leisti prarasti Moldovos

Zelenskis: Europa negali sau leisti prarasti Moldovos

2025-09-24 19:02
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Sakydamas kalbą Jungtinėse Tautose (JT), Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl tolesnės Rusijos agresijos.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTOS nuotr.

Moldovos Respublika kaip tik dabar ginasi nuo Rusijos kišimosi prieš sekmadienį vyksiančius parlamento rinkimus, sakė jis JT generaliniuose debatuose. Tačiau tarptautinės bendruomenės atsakas esą yra nepakankamas.

„Europa negali sau leisti prarasti ir Moldovą“, – pažymėjo V. Zelenskis. ES, anot jo, finansinėmis lėšomis ir parama energetikos sektoriuje turi padėti Moldovai ir ten užtikrinti žmogaus teises. „Europai nėra brangu paremti Moldovos stabilumą. Jei tai nebus padaryta, kaina bus daug didesnė“, – teigė V. Zelenskis.

Rusijos įsiveržimas į Lenkijos ir Estijos oro erdvę rodo, kaip skubiai yra reikalinga parama, tęsė Ukrainos vadovas.

Proueropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu antradienį įspėjo dėl Rusijos kišimosi jos šalyje. Čia sekmadienį bus renkamas naujas parlamentas.

„Kremlius išleidžia šimtus milijonų JAV dolerių, kad nupirktų šimtus tūkstančių balsų  abiejose Dniestro pusėse ir užsienyje“, – vaizdo ryšiu kalbėjo M. Sandu.

Per reidus visoje šalyje pirmadienį buvo suimti 74 asmenys. Jie kaltinami Moldovoje rengę masinius neramumus.

 

 

Šiame straipsnyje:
Moldova
Volodymyras Zelenskis
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų