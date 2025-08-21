Xi Jinpingas per retą vizitą Tibete kalba apie regiono plėtrą ir etninę vienybę

Didžiulė aukštikalnių teritorija šalies vakariniame pakraštyje 1965-aisiais, praėjus šešeriems metams po 14-ojo Dalai Lamos pabėgimo į tremtį, buvo paskelbta autonominiu regionu. Šis regionas vienu metu buvo protestų prieš Komunistų partijos valdžią židinys.
Teisių gynimo grupės kaltina Pekino lyderius Tibeto kultūros slopinimu ir didelio masto sekimu, nors pareigūnai tvirtina, kad jų politika padėjo užtikrinti stabilumą ir spartų ekonominį vystymąsi viename iš skurdžiausių Kinijos regionų.
„Norėdami valdyti, stabilizuoti ir vystyti Tibetą, pirmiausia turime užtikrinti politinį ir socialinį stabilumą, etninę vienybę ir religinę harmoniją“, – sakė Xi Jinpingas, apsilankęs Tibete pirmą kartą nuo 2021 metų. Jo žodžius citavo valstybinis transliuotojas CCTV.
Ketvirtadienį partijos pareigūnai renginyje, skirtame autonominio regiono įkūrimo 60-mečiui, gyrė šio krašto pažangą ir ragino siekti etninės vienybės.
Ceremonija vyko priešais didingą Potalos rūmų kompleksą, senovinę Dalai Lamų – Tibeto budizmo dvasinių lyderių – rezidenciją.
Ketvirtas pagal rangą Kinijos pareigūnas Wang Huningas paragino „stiprinti kovą prieš separatistus ir užtikrinti pasienio regionų konsolidaciją bei saugumą“.
„Bet koks bandymas suskaldyti tėvynę ir pakenkti Tibeto stabilumui yra pasmerktas žlugti“, – pažymėjo jis.
Šokėjai ir šūkiai
CCTV filmuotoje medžiagoje matyti didžiulis Xi Jinpingo portretas priešais 20 tūkst. žmonių minią, kurioje buvo karių, moksleivių ir kitų Tibeto visuomenės narių. Daugelis jų vilkėjo tradicinius tibetietiškus drabužius.
Po to vyko paradas, jame dalyvavo tibetiečių šokėjai, platformos su oficialiais šūkiais, karių rikiuotės.
Xi Jinpingo vizitas vyksta prieš galimai įtemptą laikotarpį dėl 90-mečio Dalai Lamos, gyvenančio Indijoje, kur jis įkūrė Tibeto vyriausybę tremtyje, įpėdinio.
Liepą Dalai Lama pareiškė, kad jo dvasinė institucija tęs savo veiklą ir po jo mirties, o atsakomybė už jo įpėdino nustatymą teks tik Indijoje įsikūrusiam „Gaden Phodrang Trust“ – Dalai Lamos biurui.
Kinų lyderiai tvirtina, kad Dalai Lamos reinkarnacijai turi pritarti Kinijos vyriausybė, todėl tikėtina, kad iškils du konkuruojantys Tibeto budizmo lyderiai.
Xi Jinpingas trečiadienį paragino „vadovauti Tibeto budizmui, kad šis prisitaikytų prie socialistinės visuomenės vykdant sistemingą religijos sinifikaciją“.
CCTV reportaže jis neužsiminė apie Dalai Lamą.
Xi Jinpingas taip pat pasisakė už „energingą, tvarkingą ir efektyvų“ didžiulės Jarlungo užtvankos, kurios statybos pradėtos liepą, užbaigimą.
1,2 trilijono juanių (143,5 mlrd. eurų) vertės hidroenergetikos projektas, kuris gali būti didžiausias pasaulyje, kelia susirūpinimą Indijai ir Bangladešui, esančioms žemiau prie šios upės. Jarlungas yra Brahmaputros aukštupys.
Indijos vyriausybė pareiškė, kad šią savaitę per derybas su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi (Vang I) Naujajame Delyje iškėlė šį klausimą.
Jie taip pat aptarė, kaip siekti pažangos derybose dėl ginčijamos abiejų šalių sienos šiame regione, kur 2020 metais vyko kruvini susirėmimai.
Naujausi komentarai