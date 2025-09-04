Vokietijos ambasadorius Ukrainoje paskirtas naujuoju vokiečių žvalgybos tarnybos BND vadovu

Vyriausybės pranešime teigiama, kad 60-ies Martinas Jaegeris (Martinas Jėgeris) BND vadovo pareigas perims rugsėjo 15 dieną.
M. Jaegeris didžiąją savo karjeros dalį dirbo diplomatu ir valstybės tarnautoju ir, be kita ko, ėjo ambasadoriaus Afganistane ir Irake pareigas. Jis taip pat yra vadovavęs automobilių gamintojos „Daimler“ išorės santykiams.
Vyriausybės žvalgybos tarnybų komisaras Thorstenas Frei (Torstenas Frajus) teigė, jog M. Jaegerio „ilgametė patirtis krizių ištiktose šalyse“ reiškia, kad jis yra „visiškai pasirengęs“ vadovauti agentūrai.
M. Jaegeris nuo 2023-iųjų liepos yra vyriausiais Vokietijos diplomatas Kyjive.
Th. Frei teigė, kad „atsižvelgiant į dabartinę įtemptą saugumo situaciją, šis paskyrimas yra didelis privalumas“.
Po 2022 metais prasidėjusios rusų invazijos į Ukrainą smarkiai išaugus įtampai tarp Maskvos ir Berlyno, kuris tvirtai remia Kyjivą, Vokietijoje gerokai padaugėjo įtariamo šnipinėjimo ir sabotažo atvejų, susijusių su Rusija.
Dabartinis BND vadovas Bruno Kahlis (Brunas Kalis), vadovaujantis agentūrai nuo 2016 metų, pradės eiti Vokietijos ambasadoriaus Vatikane pareigas.
Spalį B. Kahlis Vokietijos parlamente perspėjo, kad „Rusijos ginkluotosios pajėgos greičiausiai bus pasirengusios pulti NATO vėliausiai iki šio dešimtmečio pabaigos“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) Maskvą neseniai pavadino „didžiausia grėsmė laisvei, taikai ir stabilumui Europoje“ ir pažadėjo siekti, kad Vokietijos kariuomenė taptų didžiausia tarp Europos NATO narių.
Naujausi komentarai