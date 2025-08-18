„Neįsivaizduoju, kad kitas susitikimas įvyktų be paliaubų, todėl dirbkime ties tuo ir bandykime daryti spaudimą Rusijai“, – sakė F. Merzas išplėstiniame susitikime Baltuosiuose rūmuose su Europos lyderiais, D. Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Vokiečių lyderis paragino sudaryti paliaubas prieš rengiant trišalį Ukrainos, rusų ir JAV susitikimą
2025-08-18 23:15
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) pirmadienį prieš lyderių susitikimą paragino sudaryti paliaubas Ukrainoje, prieštaraudamas ankstesniam JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiūlymui vietoje to siekti taikos susitarimo su Rusija.
Vokiečių lyderis paragino sudaryti paliaubas prieš rengiant trišalį Ukrainos, rusų ir JAV susitikimą / AP nuotr.