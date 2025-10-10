„Visiška nesąmonė“: dėl augalinių produktų pavadinimų – draudimas

Europos Parlamento konservatyvaus bloko siūlomos idėjos dėl vegetariško maisto pavadinimų, matyt, susijusios su tuo faktu, kad vien Vokietijoje pernai tokių mėsos pakaitalų buvo pagaminta daugiau kaip 120 tūkst. tonų. Tai du kartus daugiau nei prieš penkerius metus. Bet ar tai tikrai mėsa? Eiliniai vokiečiai buvo paprašyti pasakyti savo nuomonę.
Pašnekovė, paklausta, ar galima prekę vadinti saliami dešra, net jei tai nėra mėsa, atsakė: „Taip.“
„Man dar niekada nenutiko taip, kad netyčia paimčiau netikros mėsos ar veganiško saliamio“, – pasakojo pašnekovas.
Kita vertus, gamtosauga besirūpinančios vartotojų teisių gynimo organizacijos, tokios kaip „Foodwatch“, išvis nemato jokių problemų dėl pavadinimų.
„Visiška nesąmonė“, – sakė „Foodwatch“ atstovas Andras Winkler.
Jie įtaria, kad siūlomi įstatymų pakeitimai yra skirti visai ne vartotojams ginti.
„Mėsos ir dešrų pardavimai mažėja. Mėsos pramonė išgyvena krizę, šiuo atžvilgiu įtariame, kad pasiūlymas yra skirtas kaip nors paremti mėsos pramonę“, – nurodė „Foodwatch“ atstovas.
Europoje parduodama labai daug mėsos – vidutiniškai po 66 kilogramus vienam žmogui per metus, bet ilgalaikės tendencijos rodo, kad mėsos perkama vis mažiau – tai yra, žmonės renkasi augalinius mėsos pakaitalus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Prekių pavadinimai – labai svarbūs, ypač naujiems klientams, kurie dar nėra gerai susipažinę su šia kategorija. Mūsų nuomone, pakeitus pavadinimus prarasime iki 20 proc. naujų pirkėjų“, – kalbėjo „Rügenwalder Mühle“ atstovė Claudia Hausschild.
Pagal naujausius pranešimus iš Europos Parlamento Strasbūre, 355 balsais „už“ ir 247 „prieš“ deputatai vis dėlto patvirtino siūlymus pripažinti dešras ir mėsainius išimtinai mėsos produktais, o tai reiškia, kad produktų iš sojos pupelių, sūrio, tofu nebebus galima vadinti šniceliais ir dešrelėmis.
Naujausi komentarai