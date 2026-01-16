Viename iš paskutinių Pietų Korėjos sostinės lūšnynų kilo gaisras

Nacionalinės priešgaisrinės tarnybos pranešime teigiama, kad gaisras buvo visiškai lokalizuotas praėjus daugiau nei aštuonioms valandoms po to, kai kilo Gurjongo kaime pietinėje Seulo dalyje.
Tarnyba pranešė, kad 258 gyventojai buvo evakuoti į saugias vietas ir kad aukų nebuvo.
Priešgaisrinė tarnyba paskelbė, kad pradės teismo medicinos ir kitus ikiteisminius tyrimus, siekiant išsiaiškinti gaisro priežastis ir nustatyti turto sugadinimo mastą.
Tarnybos pareigūnai teigė, kad kol kas negali patvirtinti, kiek namų sudegė ar buvo apgadinti.
Vietos ugniagesys Jeong Gwang-hunas (Džong Gvanghunas) anksčiau penktadienį per televizijos transliuotą spaudos konferenciją sakė, kad į įvykio vietą atvyko daugiau nei 1,2 tūkst. darbuotojų, įskaitant ugniagesius ir policininkus.
Šiame ant kalvos šlaito įsikūrusiame kaime yra buvę gaisrų. Gaisro kilimo tikimybę didina tai, kad namai pastatyti iš lengvai užsidegančių medžiagų ir stovi vienas šalia kito.
Kaimas yra netoli kai kurių brangiausių Seulo rajonų su dangoraižiais ir prabangiais prekybos centrais ir jau seniai yra Pietų Korėjos didelės pajamų nelygybės simbolis.
Kaimas buvo įkurtas XX amžiaus 9-e dešimtmetyje kaip gyvenvietė žmonėms, kurie buvo iškeldinti iš savo namų, vykdant didelius būstų griovimo ir pertvarkymo projektus.
Per tuos metus šimtai tūkstančių miesto gyventojų buvo iškeldinti iš savo namų lūšnynuose ir kitose skurdžiose gyvenvietėse. Tuo metu kariuomenės remiami lyderiai manė, kad tai yra būtina priemonė, siekiant pagražinti miestą prieš 1988 metų Seulo olimpines žaidynes.
