Nauja norma – vengti kaimynų

Pasak vieno Gojango miesto gyventojo, toks pasirinkimas tapo norma. „Kai išgirstu, kad užsidaro liftas, tik tada atidarau duris ir išeinu“, – atskleidžia vyras.
Internete išpopuliarėjęs ranka rašytas kaimyno prašymas palaukti, jei girdisi atidaromos durys, sukėlė diskusijų bangą. Vieni tai laiko perdėtu reiklumu, kiti pateisina kaip bandymą išvengti socialinio diskomforto.
Vieni gyvenantys žmonės į netikėtus susitikimus už savo namų durų reaguoja ypač jautriai. Po pranešimų apie persekiojimą ar smurtą dalis jų vengia net akių kontakto.
Net tie, kurie anksčiau sveikindavosi, pamažu atsisako šio įpročio, nes dažnai nesulaukia atsako.
Savo ruožtu psichikos sveikatos specialistai įspėja, kad toks socialinis atsiribojimas gali gilinti vienišumo jausmą ir didinti psichologinių sunkumų riziką, ypač tankiai apgyvendintuose miestuose, kur bendruomeniniai ryšiai kaip tik sparčiai nyksta.
